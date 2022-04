Kamer debatteert over mondkapjesdeal

Welke rol speelde Hugo de Jonge als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de zogeheten mondkapjesdeal in 2020? Op donderdag 7 april vanaf omstreeks 10.15 uur vindt er een plenair debat plaats over dit onderwerp, minister Hugo de Jonge komt hiervoor naar de Kamer. Op dinsdag 5 april kregen Kamerleden een technische briefing over dit onderwerp. Het debat is live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Debat over de mondkapjesdeal

De Kamer debatteert op donderdag 7 april plenair over de mondkapjesdeal en de mogelijke betrokkenheid van Hugo de Jonge, tegenwoordig minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hugo de Jonge en Conny Helder, de huidige minister van VWS, komen voor het debat naar de Kamer.

Kamerleden willen opheldering over de precieze rol die De Jonge speelde bij de totstandkoming van de deal tussen het ministerie van VWS en Sywert van Lienden in 2020. In die periode was De Jonge nog minister van VWS. Kamerlid Jesse Klaver (GroenLinks) deed aan de huidige minister van VWS ook het verzoek om een feitenrelaas aan te leveren over dit onderwerp. Voor het debat is circa zeven uur ingeruimd.

Volg het live

Volg het debat op donderdag 7 april vanaf 10.16 uur via de livestream op deze website en de app Debat Direct.

Bijbehorende stukken

Technische briefing: onderzoek door Deloitte

Tijdens de coronacrisis wilde ondernemer Sywert van Lienden van Relief Goods Alliance B.V. 100 miljoen mondkapjes verkopen zonder winstoogmerk, ook aan de overheid. Later bleek dat hij miljoenen euro’s overhield aan de verkoop. De Volkskrant schreef op woensdag 23 maart over de rol die toenmalig minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zou hebben gespeeld bij deze mondkapjesdeal.

Op dinsdag 5 april kregen Kamerleden een technische briefing van Deloitte. Het adviesbureau kreeg een jaar geleden de opdracht om de miljoenendeal te onderzoeken. Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, deelde Deloitte een aantal voorlopige bevindingen met Kamerleden.

Bekijk de presentatie van Deloitte.

Wat gebeurt er in een technische briefing?

In een technische briefing geven ambtenaren van een ministerie of vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer, adviescolleges of onderzoeksinstellingen uitleg over technische aspecten van een bepaald dossier. Na deze uitleg krijgen Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen zijn niet politiek gericht, maar op de feiten. Een briefing kan openbaar of besloten zijn, afhankelijk van het onderwerp.

