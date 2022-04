E DI DOS E-CURACAO BUSINESS SEMINAR LO TA DIA 7 DI MEI PRÓKSIMO

Durante un konferensha di prensa na Guardian Group Fatum, direktornan di Infinity Media i The Lab a anunsiá e fecha pa e di dos seminario tokante di negoshi, kual ta e-Curacao. Ta trata aki di un seminario ku tópikonan manera merkadeo digital, ‘social media’, transformashon digital, e-commerce, ‘business 2 business sales’ i tambe ‘storytelling’. E evento aki lo tuma lugá dia 7 di mei próksimo den e ballroom grandi di Curacao Marriott Resort.

For di eksterior lo bini 4 orador ku lo kompartí nan konosementu ku e oudensia di Kòrsou. Despues ku kada orador kaba di presentá lo tin seshonnan kaminda ku lo papia tambe ku ekspertonan lokal riba e tópiko. E seminario su portanan ta habri 8’or di mainta pa kuminsa ku inskripshon i tambe pa e personanan por tin e oportunidat di ‘netwerk’ ku e otro partisipantenan. Pa 9’or e seminario ta kuminsá ku un show di apertura pa despues e prome oradó duna su presentashon. E programa lo kaba pa 1’or di mèrdia. E oradornan invitá ta bini for di Merka, entre otro, Miri Rodriguez. Miri ta traha pa e kompania renombrá Microsoft komo Head of Global Internship Program. E ta rekonosí komo un ‘storyteller’ global i tambe e ta e outor di e buki Brand Storytelling. E lo ampliá riba téknikanan kon pa por aktivá i influenshá bo klientenan òf klientenan potenshal den e era digital. Su presentashon ta titulá: The Future of storytelling: Real Time and Relevant brand storytelling hacks for impact.

E otro orador ku tambe ta biaha for di Merka ta Brian Carter. Carter ta un profeshonal rekonosí riba e tema di merkadeo digital. E ta CEO na un agensia di merkadeo digital ku ta traha pa Universal Studios, United States Army i tambe otronan. E la keda rekonosí komo e top 50 profeshonalnan den e mundu di relashonnan públiko. Ademas di tur esakinan, tambe e ta un komediante. Pues, por spera un presentashon hopi alegre pero ku informashon balioso. Brian su tópiko lo ta: Leads are good, Sales are better: How to increase your Business 2 Business opportunities via social and digital marketing.

For di Hulanda lo ta presente Martin de Boer. Martin ta direktor komersial di Europarcs na Europa. E tin hopi eksperensha komo ‘Online Marketeer’ i lo kompartí su eksperensha i práktikanan ku e la mira trahando na ABN Amro, Hotelspecialist.nl, Go Bear na Hong Kong i otronan. E tabata involukrá tambe ku e proyekto di Korendon na Kòrsou. Su tópiko lo ta The Best Tips & Tricks from 20 years of experience in Online Business ( Seo, Sea, Affiliate Marketing, Video etc).

Tambe lo tin un presentashon di The Lab, kaminda nan lo kompartí sifranan aktual di kon e area di ‘social media’ ta na Kòrsou. Lo mustra sifranan di usuarionan di diferente plataforma manera Facebook, Instagram i mas. Lo bini tambe ku ehèmpelnan di kampañanan eksitoso pa asina por eduká e partisipantenan riba kiko ta e mihó práktikanan den ‘social media’.

Por kumpra karchi via e wèpsait di e seminario ku ta http://www.e-curacao.net, i entrante djaluna por kumpra karchi tambe na Fun Miles (ku bo puntonan di Fun Miles òf kèsh), Van den Tweel i na Mensing’s Caminada. Pa kompania ku kièr kumpra mas ku 5 karchi, por hasi esaki via e sales desk di e-Curacao via email ecuracaobusiness@gmail.com.

E evento tin komo sponsor: MCB Bank, Digicel Business, Guardian Group Fatum, BDO, C3, Key Caribe, Seguros Brouwer i ta produsí pa The Lab Digital Marketing Agency i Infinity Media.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype