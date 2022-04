Di 10 edishon di Koningsspelen





Riba 29 di aprel próksimo nos ta selebrá e di 10 edishon di Koningsspelen huntu ku tur mucha di skol básiko na Kòrsou.



E tema di e aña aki ta SINTI BO FET.

Ku e tema aki nos ke reta tur alumno i dosente pa ta fet of aún mas fet den 2022.

E tema ta importante i sigur relevante den e temporada aki. Tambe e ta kuadra perfekto ku nos konsepto tradishonal di desayuno i moveshon.



E aña aki mas ku 50 skol básiko a inskribí pa partisipa na e fiesta mas dushi di aña: Koningsspelen òf manera nos a boutisé: Weganan di Rei!



E evento deportivo ta idea i inisiativa di e Komishon Nashonal di Inougurashon di Rei Willem Alexander. For di 2013 ta selebrá Weganan di Rei tur aña di nobo. Ku e fiesta aki nos ta spera di por kontribuí na un komunidat konektá, deportivo i salú.



Manera a menshoná anteriormente, desayuno i aktividatnan deportivo ta partinan tradishonal na nos Weganan di Rei. Tur skol ku ta partisipá ta liber pa duna kontenido na e dia deportivo aki manera nan ta desea. Di e forma aki nos ke inspirá i konsientisá tur mucha, inkluso mayornan, ku un bon desayuno i deporte ta importante pa nos salú.

Pa tene nos “desayuno royal” mas balansá i variá posibel nos a opta pa kombiná produktonan salú i tambe dushi. E intenshon ta pa nos muchanan tin sufisiente energia pa e parti deportivo di e dia aki. Meskos ku añanan anterior nos lo ofresé tur alumno ku ta partisipá un desayuno GRATIS, e donashon aki ta sosode bou di guia di Fundashon Fudsek i Mavis Albertina. Tur skol ku ta partisipá na Weganan di Rei lo risibí tambe un pakete spesial ku artikulonan deportivo pa huza durante di ‘gymles’ i hungamentu pafo.



Weganan di Rei 2022 ta posibel danki na nos spònsernan: Reda Sosial, Sektor di Kultura i Deporte, Afas Software, Curaçao Ports Authority, Curoil, Corendon Mangrove Beach Resorts i Vertegenwoordiging van Nederland op Curaçao. Nos ta sumamente agradesido pa kada un su aporte i koperashon.



Skol Básiko ta hunga un ròl importante den e desaroyo físiko i deportivo di kada mucha. Dia 29 di aprel pròksimo mas ku 14.000 mucha di skol básiko, huntu ku nan maestronan, lo partisipá na e fiesta úniko aki. Ban hasi Weganan di Rei 2022 un selebrashon inolvidabel pa nos muchanan di Kòrsou.



Mavis Albertina

Kordinadó Koningspelen Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden

https://www.facebook.com/CaribischKoninkrijk/





10de editie Koningsspelen 2022

Op vrijdag 29 april is het zover. Dan vieren wij de 10de editie van de Koningsspelen samen met alle basisschoolkinderen op Curaçao.

Het thema dit jaar is VOEL JE FIT.

Met het thema VOEL JE FIT dagen we alle kinderen en leerkrachten uit om in 2022 fitter te worden en fit te blijven.

Een belangrijk en actueel thema en toepasselijk op zowel het ontbijt als de sportdag.

Meer dan 50 scholen hebben zich dit jaar opgegeven voor de grootste en leukste sportdag van het jaar: de Koningsspelen.

De sportdag was een idee en initiatief van het Nationaal Comité Inhuldiging ten behoeve van de feestelijkheden omtrent de inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april 2013. Sindsdien zijn de Koningsspelen een jaarlijks terugkerend evenement. Met de Koningsspelen willen wij bijdragen aan een verbonden, sportieve en gezonde samenleving.



Vaste onderdelen van de Koningsspelen zijn het ontbijt en de sportdag. De invulling van de Koningssportdag is de vrije keuze van de deelnemende scholen. Het gezamenlijke Koningsontbijt en Koningssportdag vinden plaats om, traditiegetrouw, aan alle kinderen én hun ouders de boodschap mee te geven dat goed ontbijten en actief bewegen heel belangrijk zijn voor de gezondheid.

Bij de samenstelling van het gezamenlijke Koningsontbijt kiezen wij voor gevarieerd eten voor een gezonde balans met producten die passen bij een lekker en feestelijk ontbijt. De kinderen krijgen hiermee genoeg energie voor het sportieve deel van de Koningsspelen. Evenals voorgaande jaren wordt het ontbijt aan alle deelnemende scholen GRATIS aangeboden door de organisatie onder leiding van stichting Fudsek en Mavis Albertina. Alle deelnemende scholen ontvangen ook dit jaar een pakket met sportitems voor tijdens de gymles of het buiten spelen.



Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de bijdrage van onze sponsoren: Reda Sosial, De Sector voor Cultuur en Onderwijs, Afas Software, Curaçao Ports Authority, Curoil, de Corendon Mangrove Beach Resorts en Vertegenwoordiging van Nederland op Curaçao. Hiervoor willen we hen hartelijk bedanken.

De basisschool is een belangrijke plek voor een sportieve en beweeglijke toekomst van ieder kind. Op 29 april a.s. zullen meer dan 14.000 duizend basisschoolleerlingen en hun leraren deze heugelijke sportdag vieren, verspreid over heel Curaçao. Laten we samen met hen de Koningsspelen ook dit jaar tot een groot en feestelijk oranje evenement maken!

