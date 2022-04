Gesprek met Rode Kruis over Oekraïne

Kamerleden van de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben op donderdag 14 april van 10.00 tot 11.00 uur een gesprek met het Rode Kruis over de humanitaire situatie in Oekraïne en de buurlanden. Later op de dag volgt een commissiedebat over noodhulp. De bijeenkomsten zijn live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in Nederland

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher, gaf in een brief aan de Kamer op 18 maart een overzicht van de inspanningen die de Nederlandse overheid doet om de humanitaire nood van de Oekraïense bevolking te lenigen. Dit gebeurt vooral via financiële bijdragen aan het internationale noodhulpsysteem, dat volgens de minister zeer snel na de Russische inval in het land op gang kwam. “Mede dankzij de voorspelbare meerjarige Nederlandse steun konden de Verenigde Naties en de Rode Kruis beweging vrijwel direct hun activiteiten in Oekraïne en buurlanden opschalen en aanpassen.” Op 12 april stuurde de minister nog een overzicht van de financiële reserves voor humanitaire hulp naar de Kamer. Op 24 maart was er een commissiedebat waarin de brief van de minister en het internationale hulpsysteem werden besproken.

Meer hulp

Het Rode Kruis pleit voor meer hulp. De hulporganisatie probeert zoveel mogelijk mensen in Oekraïne en de buurlanden in hun noodzakelijke levensbehoeften te voorzien. De Internationale Federatie (IFRC) staat het Oekraïense Rode Kruis bij door hulp te bieden aan getroffenen in omringende buurlanden zoals Polen. Het Rode Kruis vroeg bijvoorbeeld om aandacht voor de gevolgen van de sancties, die soms het werk van de organisatie bemoeilijken. Ook vroeg het Rode Kruis aan het kabinet om alle partijen op te roepen om het humanitair oorlogsrecht te respecteren.

Gesprekspartners

De commissie heeft het Rode Kruis uitgenodigd voor een gesprek over de humanitaire situatie en het werk in Oekraïne. Namens de organisatie komen er zes mensen, sommigen online en anderen fysiek. Degenen die het woord voeren, nemen allebei online deel. Dit zijn Alexandra Boivin en Andreas Weissenberg. Boivin is Head of the Strategic Committee for the Ukraine bij de International Comittee of the Red Cross (ICRC) en Andreas Weissenberg is Regional Head, Health, Disasters, Climate & Crises bij de International Federation of Red Cross (IFRC).

Commissiedebat

Van 17.00 tot 19.30 voert de commissie een debat met minister Schreinemacher over noodhulp. Hierin zullen ook de situatie in Oekraïne en de noodhulp van het Rode Kruis ter sprake komen.

