Debat over internationale cyberveiligheid

Kamerleden van de commissie voor Buitenlandse Zaken debatteren op woensdag 13 april over internationale cyberveiligheid. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) komt hiervoor naar de Kamer. Het debat is vanaf 15.00 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Ook de commissies Digitale Zaken en Justitie en Veiligheid sluiten aan voor de vergadering. Op de agenda staan drie onderwerpen waarover de Kamerleden met minister Hoekstra in debat gaan.

Cyberveiligheid

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) liet afgelopen jaar een onderzoek uitvoeren naar het internationaal cyberveiligheidsbeleid in de periode 2015-2021. Kamerleden gaan in gesprek met Hoekstra over de uitkomsten van het onderzoek en de plannen van het huidige kabinet op het gebied van cyberveiligheid.

Ook het toekomstige beleid over de dreiging van ransomware-aanvallen staat op de agenda. Sinds enkele jaren neemt de dreiging van ransomware-aanvallen wereldwijd toe. Het kabinet wil de digitale weerbaarheid van Nederland verhogen.

Cybersecurity en de oorlog in Oekraïne

Als laatste gaat het over de Nederlandse paraatheid op het gebied van cyberdreiging die voortkomt uit het huidige conflict in Oekraïne. In een brief gaat minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) hierop in. Zij schrijft dat er momenteel nog geen concrete aanwijzingen zijn dat digitale aanvallen in relatie tot de oorlog in Oekraïne impact hebben op Nederland. Het kan echter niet uitgesloten worden dat toekomstige cyberaanvallen gericht zijn tegen de Nederlandse belangen. Nederland moet daarom beschermd worden tegen landen met een offensief cyberprogramma, zoals Rusland.

