Minister Geoffrey Wever ta duna speech tocante Aruba Fair Trade Authority na evento di Rotary Club Aruba

Recientemente Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever, a wordo invita door di Rotary Club Aruba pa duna un speech riba locual implementacion di Aruba Fair Trade Authority lo nifica den practica pa Aruba. Conocemento di autoridad independiente di competencia (mededingingsautoriteit) bou di e pueblo di Aruba ta esencial.

Minister Geoffrey Wever ta indica cu Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria a haci den transcurso di añanan hopi trabou den cuadro di preparacion pa implementacion di e Aruba Fair Trade Authority (AFTA). Den 2012, Minister di Asuntonan Economico, Asunto Social y Cultura, a pidi SEO Economisch Onderzoek (Amsterdam) pa haci un investigacion na competencia (mededinging) na Aruba y duna contesta na e pregunta na cua manera supervision di competencia (mededingingstoezicht) efectivo por haya forma na Aruba. Na 2013 SEO Economisch Onderzoek a prepara e rapport “Op weg naar effectieve mededinging op Aruba” cu e resultado di e investigacion y nan recomendacionnan. Na momento di e investigacion a focus riba e structura di e mercado di Aruba y riba e economia di Aruba y e contexto administrativo y huridico. E experiencia cu e supervision di competencia den otro paisnan, specialmente paisnan den region Caribense (Barbados y Jamaica) tambe a forma parti di e investigacion. E concurencia den tres mercado/sector cu ta di importancia na Aruba a wordo analisa: (1) ‘groot- en detailhandel’ den producto alimenticio (minimarkten, supermarkten, wholesalers y groceries); (2) e mercado pa productonan bancario; y (3) e ruta di transporte maritimo di containers entre Aruba, Corsou, Boneiro y Miami.

E investigacion a encontra formacion di cartel (cartel deal) entre algun supermarkets. Tabatin concentracion halto den e mercado pa productonan bancario. E rentespread, cual ta e diferencia entre interes paga y interes ricibi, na Aruba – un indicador importante di eficiencia social di e mercado di productonan bancario – tabata un di e mas haltonan den e region Caribense. E ruta ABC desde Miami tabata e servicio di liña mas importante conecta cu Aruba den e mercado di transporte maritimo pa containers. Riba e ruta ey tabatin un mercado concentra, na cual e shipping company di mas grandi tabata embarca mas di mita di e containers desde Miami.

Na e momento di e investigacion, e investigadornan a haci tambe banda di e investigacion di concurencia den e tres mercadonan, un estimacion di e posibel beneficionan di e maneho di competencia (mededingingsbeleid) pa Aruba. Estudionan internacional a demostra cu e beneficionan di e maneho di competencia ta sobrepasa e gastonan y cu e beneficionan aki ta den gran parti na favor di e consumidor. E estudionan aki ta haci un estimacion di e crecemento di prosperidad (den termino di e Producto Interno Bruto (GDP)) cual ta wordo atribui na e maneho di competencia. Un traduccion di e estimacionnan aki na e economia di Aruba ta resulta den un prosperidad structural mas halto na Aruba (mas halto cu GDP) di entre Afl. 5 te 96 miyon pa aña.

E maneho di competencia ta dirigi na controla y stimula concurencia efectivo. Concurencia efectivo ta resulta den producto y servicio di miho calidad na prijsnan cu ta den liña cu e mercado y ta resulta den eficiencia. Supervision di competencia ta preveni cu empresanan ta actua inhustamente (unfair) encuanto nan concurencia y nan usuarionan. Ta tarea di gobierno pa protehe e consumidor contra inhusticia den mercado, pa stipula reglanan di concurencia na cual comerciantenan y empresanan mester adheri nan mes, y pa mantene e reglanan aki pa medio di supervision di competencia efectivo. E reglanan di concurencia ta wordo stipula den e ordenansa nacional encuanto competencia. SEO a recomenda pa encarga e autoridad independiente di competencia cu supervision di e derechonan di cosumidornan na Aruba tambe.

E ordenansa nacional encuanto competencia ta basa por lo general riba cuater pilar: (1) prohibicion di abuso di posicion dominante economico; (2) prohibicion di cartel ta prohibi acuerdonan di restriccion di competencia entre e empresanan; (3) supervision di concentracion cu ta dirigi riba prevencion di fusionnan (mergers) cu ta elimina concurencia; (4) un rol di ‘advocacy’ (promocion) di e autoridad independiente di competencia, unda e autoridad independiente di competencia ta duna di manera independiente conseho pidi of no pidi riba e efectonan riba e competencia di maneho existente of maneho aspira di gobierno.

Finalmente, e mededingingsautoriteit tin como tarea tambe e parti di informa e pueblo y e comunidad empresarial, no solamente riba su mesun tareanan, pero tambe riba e derechonan y debernan di consumidornan y empresanan cu tin di haber cu concurencia riba Aruba.

Minister Geoffrey Wever: “Manera pueblo di Aruba por a sigui den diferente medio di comunicacion, e proposicion pa Aruba Fair Trade Authority ta forma parti di e reformanan economico di e Landspakket pa cual tin un proyecto pa implementacion di Aruba Fair Trade Authority. Informacion riba locual Aruba Fair Trade Authority ta bai nifica den practica pa Aruba ta importante”.

Minister Geoffrey Wever ta duna speech tocante Aruba Fair Trade Authority na evento di Rotary Club Aruba

Recientemente Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever, a wordo invita door di Rotary Club Aruba pa duna un speech riba locual implementacion di Aruba Fair Trade Authority lo nifica den practica pa Aruba. Conocemento di autoridad independiente di competencia (mededingingsautoriteit) bou di e pueblo di Aruba ta esencial.

Minister Geoffrey Wever ta indica cu Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria a haci den transcurso di añanan hopi trabou den cuadro di preparacion pa implementacion di e Aruba Fair Trade Authority (AFTA). Den 2012, Minister di Asuntonan Economico, Asunto Social y Cultura, a pidi SEO Economisch Onderzoek (Amsterdam) pa haci un investigacion na competencia (mededinging) na Aruba y duna contesta na e pregunta na cua manera supervision di competencia (mededingingstoezicht) efectivo por haya forma na Aruba. Na 2013 SEO Economisch Onderzoek a prepara e rapport “Op weg naar effectieve mededinging op Aruba” cu e resultado di e investigacion y nan recomendacionnan. Na momento di e investigacion a focus riba e structura di e mercado di Aruba y riba e economia di Aruba y e contexto administrativo y huridico. E experiencia cu e supervision di competencia den otro paisnan, specialmente paisnan den region Caribense (Barbados y Jamaica) tambe a forma parti di e investigacion. E concurencia den tres mercado/sector cu ta di importancia na Aruba a wordo analisa: (1) ‘groot- en detailhandel’ den producto alimenticio (minimarkten, supermarkten, wholesalers y groceries); (2) e mercado pa productonan bancario; y (3) e ruta di transporte maritimo di containers entre Aruba, Corsou, Boneiro y Miami.

E investigacion a encontra formacion di cartel (cartel deal) entre algun supermarkets. Tabatin concentracion halto den e mercado pa productonan bancario. E rentespread, cual ta e diferencia entre interes paga y interes ricibi, na Aruba – un indicador importante di eficiencia social di e mercado di productonan bancario – tabata un di e mas haltonan den e region Caribense. E ruta ABC desde Miami tabata e servicio di liña mas importante conecta cu Aruba den e mercado di transporte maritimo pa containers. Riba e ruta ey tabatin un mercado concentra, na cual e shipping company di mas grandi tabata embarca mas di mita di e containers desde Miami.

Na e momento di e investigacion, e investigadornan a haci tambe banda di e investigacion di concurencia den e tres mercadonan, un estimacion di e posibel beneficionan di e maneho di competencia (mededingingsbeleid) pa Aruba. Estudionan internacional a demostra cu e beneficionan di e maneho di competencia ta sobrepasa e gastonan y cu e beneficionan aki ta den gran parti na favor di e consumidor. E estudionan aki ta haci un estimacion di e crecemento di prosperidad (den termino di e Producto Interno Bruto (GDP)) cual ta wordo atribui na e maneho di competencia. Un traduccion di e estimacionnan aki na e economia di Aruba ta resulta den un prosperidad structural mas halto na Aruba (mas halto cu GDP) di entre Afl. 5 te 96 miyon pa aña.

E maneho di competencia ta dirigi na controla y stimula concurencia efectivo. Concurencia efectivo ta resulta den producto y servicio di miho calidad na prijsnan cu ta den liña cu e mercado y ta resulta den eficiencia. Supervision di competencia ta preveni cu empresanan ta actua inhustamente (unfair) encuanto nan concurencia y nan usuarionan. Ta tarea di gobierno pa protehe e consumidor contra inhusticia den mercado, pa stipula reglanan di concurencia na cual comerciantenan y empresanan mester adheri nan mes, y pa mantene e reglanan aki pa medio di supervision di competencia efectivo. E reglanan di concurencia ta wordo stipula den e ordenansa nacional encuanto competencia. SEO a recomenda pa encarga e autoridad independiente di competencia cu supervision di e derechonan di cosumidornan na Aruba tambe.

E ordenansa nacional encuanto competencia ta basa por lo general riba cuater pilar: (1) prohibicion di abuso di posicion dominante economico; (2) prohibicion di cartel ta prohibi acuerdonan di restriccion di competencia entre e empresanan; (3) supervision di concentracion cu ta dirigi riba prevencion di fusionnan (mergers) cu ta elimina concurencia; (4) un rol di ‘advocacy’ (promocion) di e autoridad independiente di competencia, unda e autoridad independiente di competencia ta duna di manera independiente conseho pidi of no pidi riba e efectonan riba e competencia di maneho existente of maneho aspira di gobierno.

Finalmente, e mededingingsautoriteit tin como tarea tambe e parti di informa e pueblo y e comunidad empresarial, no solamente riba su mesun tareanan, pero tambe riba e derechonan y debernan di consumidornan y empresanan cu tin di haber cu concurencia riba Aruba.

Minister Geoffrey Wever: “Manera pueblo di Aruba por a sigui den diferente medio di comunicacion, e proposicion pa Aruba Fair Trade Authority ta forma parti di e reformanan economico di e Landspakket pa cual tin un proyecto pa implementacion di Aruba Fair Trade Authority. Informacion riba locual Aruba Fair Trade Authority ta bai nifica den practica pa Aruba ta importante”.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype