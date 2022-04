KOMUNIKADO DI PRENSA 218 /2022

19 aprel 2022

Detenshon pa destrukshon i maltrato.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djamars 19 di aprel 2022 alrededor di 17.41’or, Sentral di Polis a risibí notifikashon di un

persona no deseá na un kas den Oranjestraat.

Na yegada di un unidat polisial na e sitio nan a topa ku un hòmber sintá pafó di e kas i

tabata keha di doló na e parti abou di su pia robes.

For di un investigashon preliminar ku polis a hasi a resultá ku dos hòmber ku ta biba den e

kas na Oranjestraat tabatin problema ku otro. Un di e hòmbernan aki a sali for di kas pa bai

investigá algu. Na momentu ku e la regresá, e no por a drenta e kas mas debí ku su

kompañero di kas a seré pafó.

E hòmber na su turno a destruí e porta di kas pa asina e por a drenta. Su kompañero di kas

a maltraté ku e banda plat di un machete i e víktima a bai bèk ku lomba i a baha un stupi i

kibra su pia.

Na e sitio polis a detené ámbos hòmber pa destrukshon i maltrato. Ta trata di e

hòmbernan:

 R.v.B. nasé na Hulanda di 40 aña di edat;

 K.M. nasé na Jamaica di 44 aña di edat.

A presentá ámbos sospechoso dilanti di un fiskal ouksiliar ku a ordená nan enkarselamentu

pendiente di mas investigashon.

