KOMUNIKADO DI PRENSA 217 /2022

19 aprel 2022

Kaso di atrako ku detenshon.

Djamars 19 di aprel 2022 alrededor di 17.33’or, Sentral di Polis a risibí notifikashon di un

kaso di atrako ku a tuma lugá na un toko riba Santo Domingoweg.

Mesora a dirigí diferente unidat polisial na e sitio i for di un investigashon prelimar a resultá

ku kuater hòmber kara tapá ku arma di kandela a presentá na e toko. Bou di menasa ku

arma di kandela nan a bai for di e sitio den un vehíkulo ku plaka kèsh i diferente artikulonan

for di den e toko.

Polis a kuminsá mesora ku investigashon i den área di Mina Scharbaai e señalá e

hòmbernan sospechoso koriendo den un mondi.

Despues di un persiguishon na pia, alrededor di 18.42’or polis a logra detené tres di e

sospechosonan. Tambe polis a haña i konfiská den un mondi den e área diferente

artikulonan probablemente prosedente di e atrako ariba menshoná.

Alrededor di 18.58’or personal di tim di atrako a detené dos sospechoso mas den un kas na

Veeris i a haña i konfiská un arma di kandela.

A presentá e sospechosonan dilanti di un fiskal ouksiliar ku a ordená nan enkarselamentu

pendiente di mas investigashon.

