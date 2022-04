Notisia di polis di djárason 13 di aprel te djárason 20 di aprel 2022/Politieberichten van woensdag 13 april tot en met woensdag 20 april 2022

Notisia di polis di djárason 13 di aprel te djárason 20 di aprel 2022

Turista ta fayesé

Riba djamars 19 di aprel den oranan di mèrdia alrededor di 1.30 or a drenta notifikashon di un kurpa sin bida na Klein Bonaire. Mesora agentenan di Kuerpo Polisial a sali ku yudansa di Wardakosta pa Klein Bonaire. Akinan trahadónan di e departamentu forensiko a inisiá un investigashon mesora. Ta trata un dama turista di 84 aña di edat ku lo mester a hoga na momentu ku e tabata snòrkel na Klein Bonaire.

Entrada hudisial

Riba djamars 19 di aprel un entrada hudisial a tuma lugá den un kas situá na Antriol. E entrada hudisial tabata den kuadro di Lei di Opio BES. Durante di e entrada hudisial a topa ku un kantidat di droga i a konfiská esakinan pa mas investigashon. A detené un hòmber di inisial J.J.G.R. di 43 aña di edat en konekshon ku violashon di Lei di Opio BES.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan di mardugá riba djadumingu 17 di aprel a detené un hòmber di inisial W.S.C. di 52 aña riba Kaya Mendelsson. A para e sospechoso pa kòntròl dor ku su outo no tabatin lus di patras. Durante di e kòntròl e sospechoso no por a mustra ni un reibeweis ni prueba di seguro bálido i probablemente tabata bou di influensia. A lag’e hasi un ‘blaastest’ ku konsekuensia ku a detené pa manehá bou di influensia. A konfiská e outo te ora ku e sospechoso por mustra un reibeweis i prueba di seguro bálido.

Aksidente entre dos skuter

Alrededor di 2.30 or di mardugá di djasabra 16 di aprel, un aksidente entre dos skuter a tuma lugá riba Bulevar E.E.G. un skuter a dal patras di e otro dor di kua tur dos shofùr a kai. Shofùr di e skuter ku tabata mas dilanti a deklará ku e mester a wanta brek diripiente na momentu ku e outo ku tabata koriendo su dilanti tambe a wanta brek diripiente. Personal di ambulans a trata ámbos persona na e sitio mes.

Ladronisia di skuter

Riba djabièrnè 15 di aprel a drenta keho di ladronisia di un skuter kolo kòrá ku pretu, di marka Yamaha. Den siá di e skuter tabatin un tas di lomba ku komo kontenido entre otro paña, brel di sambuyá, un iPhone 11 kolo bèrdè, un brel di solo di marka Oakley, un brel di solo di marka Ocean Specs i sèn kèsh. E skuter tabata stashoná na Wilhelmina plein i entre 8.30 or di anochi i 12.30 or di mardugá deskonosínan a bai kuné. Ta investigando e kaso.

Outo ta bòltu

Alrededor di 8.15 or di anochi, sentral di polis a risibí notifikashon ku un outo a bòltu na kaminda di Saliña nèt despues di Salt Company. Pa motibu deskonosí e outo a bòltu. Ambulans a transportá shofùr di e outo hòspital pa tratamentu médiko.

Maltrato ta finalisá den aksidente

Alrededor di algu promé ku 10.30 or di nochi riba djárason 13 di aprel, sentral di polis a risibí notifikashon ku un pikòp a bòltu na Kaya Corantijn. Algu mas promé shofùr di e pikòp aki mester a maltratá un persona na un bar situá riba Kaya Nikiboko Sùit i a subi e pikòp bai aksidentá. Ambulans a transportá shofùr di e pikòp pa hospital pa tratamentu médiko. Probablemente e tabata bou di influensia di alkohòl. A transportá e víktima di maltrato tambe ku ambulans pa hospital pa tratamentu médiko. Investigashon den e kaso ta andando.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Kontakto ku Kuerpo Polisial Hulanda Karibense

Numbernan di telefon ku ta bon pa sa, ki ora ta yama kua number?

Ora kada sekònde ta konta: number di emergensia 911 (grátis) Ora bo ke duna un tep (anónimo): Li a di tep (+599) 717 7251 Number di warda di polis riba bo isla, ora ku no ta trata di un emergensia: Bonaire (+599) 715 8000 of 717 8000 Saba (+599) 416 3737 Statia (+599) 318 2333 Pregunta di prensa? 00599- 781 0195

Politieberichten van woensdag 13 april tot en met woensdag 20 april 2022

Toerist verdronken

Op dinsdag 19 april, omstreeks 13.30 uur kreeg de politiecentrale melding over een levenloos lichaam op Klein Bonaire. Politieagenten, samen met de Kustwacht, zijn direct uitgerukt richting Klein Bonaire. Hier stelden medewerkers van de forensische afdeling direct een onderzoek in. Het betreft een 84-jarige vrouwelijke toerist die verdronk tijdens het snorkelen bij Klein Bonaire.

Huiszoeking

Op dinsdag 19 april vond een huiszoeking plaats in een woning in de wijk Antriol. De huiszoeking was in het kader van de Opiumwet BES. Tijdens de huiszoeking werd een hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen en in beslag genomen voor verder onderzoek. Een 43-jarige man met initialen J.J.G.R. werd aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet BES.

Aanhouding voor rijden onder invloed

In de nachtelijke uren op zondag 17 april werd een 52-jarige man met initialen W.S.C. op de Kaya Mendelsson aangehouden. De verdachte werd gestopt voor controle doordat de auto geen achter verlichting had. Tijdens de controle kon de verdachte geen rijbewijs noch een verzekeringsbewijs tonen en leek hij onder invloed te zijn. Hij werd aan een blaastest onderworpen met als gevolge dat hij werd aangehouden voor het rijden onder invloed. De auto werd in beslag genomen totdat de verdachte een rijbewijs en verzekeringsbewijs kan tonen.

Aanrijding tussen twee scooters

Omstreeks 02:30 uur op zaterdag 16 april vond een aanrijding tussen twee scooters plaats op de E.E.G. Bulevar. De ene scooter botste achterop de andere waardoor beide bestuurders vielen. De bestuurder van de voorste scooter verklaarde dat hij plotseling moest remmen omdat de auto die voor hem reed ook plotseling moest remmen. Het ambulance personeel behandelde beide personen ter plekke.

Diefstal scooter

Op vrijdag 15 april werd aangifte gedaan van diefstal van een rood/zwarte scooter van het merk Yamaha. In het zadel van de scooter zat een rugtas met als inhoud onder andere kleren, duikmaskers, een groene iPhone 11, een zonnebril van het merk Oakley, een zonnebril van het merk Ocean Specs en contant geld. De scooter stond bij het Wilhelminaplein geparkeerd en werd tussen 20:30 uur en 00:30 uur door onbekenden meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Auto over de kop

Omstreeks 20.15 uur op vrijdag 15 april kreeg de politie centrale melding over een ongeluk op de weg naar Saliña ter hoogte van Salt Company. Een auto ging over de kop. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Mishandeling eindigt in ongeluk

Iets voor 22:00 uur op woensdag 13 april kreeg de politiecentrale melding dat er een pick-up over de kop ging aan de Kaya Corantijn. Iets eerder heeft de bestuurder van deze pick-up een persoon bij een bar aan de Kaya Nikiboko Zuid mishandeld, stapte in zijn auto verongelukte iets verderop. De bestuurder van de pick-up werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. hij was waarschijnlijk onder invloed van alcohol. Het slachtoffer van mishandeling werd ook met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. onderzoek in de zaak loopt.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

