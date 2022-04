Sociaal-Economische Raad Curaçao – Social Economic Council Curaçao – Konseho Sosial Ekonómiko (SER) Korsou

Sociaal-Economische Raad Curaçao

Werkwijze raad nader toegelicht tijdens kennismakingssessie in Avila

Nieuwe leden SER verwelkomd

WILLEMSTAD, 20 april 2022 – Tijdens een speciaal daarvoor bijeengeroepen buitengewone vergadering van de Sociaal-Economische Raad (SER), die op donderdag 14 april 2022 werd gehouden in La Belle Alliance zaal in het Avila Beach Hotel, werd kennisgemaakt met de onlangs benoemde nieuwe raadsleden en hun plaatsvervangers. Het gaat hierbij om zes leden/plaatsvervangende leden die de werkgeversbelangen in de SER gaan vertegenwoordigen, drie leden/plaatsvervangende leden die namens de werknemersorganisaties in de raad zitting zullen nemen en één onafhankelijk lid.

De nieuwe werkgeversvertegenwoordigers zijn de heren Daniel Hodge (lid), Julian Lopez-Ramirez (lid), Robbin Martina (plv. lid), Marcos Cova (plv. lid), Ralph Ottenheim (lid) en Wendell Bonafacio (plv. lid). De nieuwe werknemersvertegenwoordigers in de SER zijn de heren Kenneth Bremer (plv. lid), Richinel Ilario (lid) en mw. Adriëla Job-Dirksz (plv. lid). Het nieuw benoemde onafhankelijk lid is de heer Royston Sling (jurist/pensioenexpert).

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst kregen de nieuwe leden en hun plaatsvervangers een nadere toelichting over de werkwijze van de raad en over relevante procedurele aspecten verbonden aan het SER-lidmaatschap. Verder werd van gedachten gewisseld met de zittende leden over actuele sociaaleconomische vraagstukken.

Op de foto:

Van links naar rechts onderste rij: Mr. Robbin Martina, Ms. Adriëla Job-Dirksz and Mr. Daniel Hodge;

Van links naar rechts bovenste rij: Mr. Wendell Bonafacio, Mr. Marcos Cova, Mr. Richinel Ilario and Mr. Royston Sling.





Social Economic Council Curaçao

Working method of the council explained during an extraordinary meeting in Avila Beach Hotel

New Members SER Curaçao welcomed

WILLEMSTAD, 20 April 2022 – During a specially convened extraordinary meeting of the Social and Economic Council (SER) of Curaçao, held on Thursday, April, 14, 2022, at La Belle Alliance in the Avila Beach Hotel Curaçao, the recently appointed new council members and their deputies were introduced. Six new (deputy) members will represent the employers’ interests in the SER, three new (deputy) members will sit on the council on behalf of the unions along with a new independent member.

The new employer representatives are Mr. Daniel Hodge (member), Mr. Julian Lopez-Ramirez (member), Mr. Robbin Martina (deputy member), Mr. Marcos Cova (deputy member), Mr. Ralph Ottenheim (member) and Mr. Wendell Bonafacio (deputy member). The new union representatives on the SER are Mr. Kenneth Bremer (deputy member), Mr. Richinel Ilario (member) and Ms. Adriëla Job-Dirksz (deputy. member). The newly appointed independent member is Mr. Royston Sling (lawyer and pension expert).

During the introductory meeting, the new members and their deputies were given a further explanation of the way the board operates and of relevant procedural aspects associated with SER membership. In addition, discussions were held with the current members on the latest socio-economic issues.

On the picture:

From left to right on the front row: Mr. Robbin Martina, Ms. Adriëla Job-Dirksz and Mr. Daniel Hodge;

From left to right on the backrow: Mr. Wendell Bonafacio, Mr. Marcos Cova, Mr. Richinel Ilario and Mr. Royston Sling.

Konseho Sosial Ekonómiko (SER) Korsou

Método di trabou di e konseho spliká durante reunion ekstraordinario den Hotel Avila Beach

Ta yama miembronan nobo di SER bon biní

WILLEMSTAD, 20 di aprel 2022 – Durante un reunion ekstraordinario di Konseho Sosial Ekonómiko (SER) di Kòrsou, ku a ser konvoká spesialmente pa e okashon i ku a tuma lugá djaweps dia 14 di aprel 2022 den La Belle Alliance na Avila Beach Hotel, a sera konosí ku e miembronan, resientemente nombrá i nan suplentenan. Seis miembro (suplente) nobo lo representá interesnan komersial/empresarial den SER, tres miembro (suplente) nobo lo forma parti di e konseho na nòmber di e sentralnan sindikal huntu ku un miembro independiente nobo.

E representantenan nobo di empresarionan ta sr. Daniel Hodge (miembro), sr. Julián López-Ramírez (miembro), sr. Robbin Martina (miembro suplente), sr. Marcos Cova (miembro suplente), sr. Ralph Ottenheim (miembro) i sr. Wendell Bonafacio (miembro suplente). E representantenan sindikal nobo den SER ta sr. Kenneth Bremer (miembro suplente), sr. Richinel Ilario (miembro) i sra. Adriëla Job-Dirksz (miembro suplente). E miembro independiente nobo ta sr. Royston Sling (hurista i eksperto riba área di penshun).

Durante e reunion introduktorio, e miembronan nobo i nan suplentenan a haña splikashon mas detayá riba funshonamentu di e konseho i tambe riba aspektonan relevante relatá na miembresia di SER. Ademas, a hiba kombersashonnan ku e miembronan aktual di SER riba temanan sosioekonómiko aktual.

Riba e potrèt:

Di robes pa drechi abou: Mr. Robbin Martina, Ms. Adriëla Job-Dirksz and Mr. Daniel Hodge;

Di robes pa drechi ariba: Mr. Wendell Bonafacio, Mr. Marcos Cova, Mr. Richinel Ilario and Mr. Royston Sling.

