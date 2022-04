Aksidente di tráfiko ku morto. Na e sitio a konstatá morto di e hòmber víktima kual a kedá indentifika komo Walther Gerhard Sabino SAMBOE

KOMUNIKADO DI PRENSA 220 /2022

21 aprel 2022

Aksidente di tráfiko ku morto.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djárason 20 di aprel 2022 alrededor di 21.03’or, Sentral di polis a risibí informashon di un

aksidente di tráfiko ku a tuma lugá na Groot Sta. Martha na altura di Rooi Soto.

Mesora a dirigí unidat polisial i ambulans na e sitio.

Na nan yegada nan a bin topa un pikòp di boltu.

For di investigashon preliminar a sali na kla ku shofùr di e pikòp tabata bayendo den di

direkshon di Soto i debi na velosidat haltu el a pèrde kontrol riba su stürwil i

konsekuentemente bai kore den skual.

Debi na esaki e pikòp saka e shofùr for di e vehíkulo. A konsekuensia di esaki e vehíkulo a

boltu riba su kabes.

E víktima no tabatin faha di seguridat bisti durante di e aksidente.

E shofùr a fayesé na e sítio di aksidente mes.

Dòkter di polis ku a presentá na e sitio a konstatá morto di e hòmber víktima kual a kedá

indentifika komo Walther Gerhard Sabino SAMBOE, nase na Kòrsou di 35 aña di edat.

Investigashon den e kaso aki ta kontinuá

