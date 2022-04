Debat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 21 april plenair over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Vijf bewindspersonen komen hiervoor naar de Kamer. Het debat is vanaf omstreeks 10.15 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Staatssecretaris Eric van der Burg bezoekt een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Door de oorlog in Oekraïne zijn al veel vluchtelingen de grens overgegaan. Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn dat er inmiddels ongeveer 5 miljoen. Verreweg de meesten van hen worden opgevangen in de omringende landen, maar een deel van de ontheemden reist door binnen Europa, onder meer naar Nederland.

Bewindspersonen

De ministers Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) komen voor het plenaire debat naar de Kamer.

Opvang

De Kamerleden debatteren over de huidige stand van zaken rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland, de aanpak van de opvang (onder meer het registratieproces, huisvesting in rijksvastgoed, het geven van onderwijs, vrijstelling voor tewerkstellingsvergunningen, het bieden van adequate zorg en particuliere initiatieven), en het CARE-voorstel van de Europese Commissie over hulp aan vluchtelingen in Europa.

Bedden

Momenteel zijn er in Nederland nog ongeveer 12.000 bedden onbezet in gemeentelijke opvanglocaties. Gemeenten hebben met het kabinet afgesproken dat er 50.000 bedden moeten komen voor Oekraïners, zij zijn hard op zoek naar extra opvanglocaties. De verwachting is dat dit aantal begin mei wordt bereikt.

