Debat over verkeersveiligheid

De commissie Infrastructuur en Waterstaat debatteert op woensdag 20 april 2022 van 13.00 tot 17.00 uur over de verkeersveiligheid met minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. Het debat is live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Op de agenda staan verschillende onderwerpen die met de verkeersveiligheid te maken hebben. Zo gaat het over de 15 km-zones, de achterstand in rijexamens als gevolg van de coronapandemie, veiligheid en automatisering en de investeringen in de verkeersveiligheid.

Verkeersslachtoffers

Daarnaast zullen ook de laatste cijfers over het aantal verkeersslachtoffers ter sprake komen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde onlangs onderzoek waaruit blijkt dat het aantal dodelijke slachtoffers in 2021 gedaald is ten opzichte van 2020, vooral onder automobilisten.

