Premier Evelyn wever – Croes

RAPPORT DI NIS TA INCLUI RECOMENDACION PA ARUBA MEHORA RIBA TERENO DI INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

ORANJESTAD – Premier Evelyn Wever – Croes a ricibi resultado di e rapport National Integrity System (NIS). Un rapport critico cu hopi recomendacion, pero hopi necesario pa Aruba mehora su posicion riba tereno di integridad. Desde cu a drenta den Gobierno na 2017 cu Gabinete Wever – Croes I, Integridad a forma parti cardinal di e vision.

Na 2017, integridad tabata un palabra cu casi no por a uza. E tempo ey Aruba a perde e confiansa den gobierno y den politica pa motibo di caso di corupcion den gobernacion y e gobierno di e otro asignatura tabata brasa esaki. Pueblo a duna indicacion cu no kier esaki mas y a vota pa otro Gobierno. Pues na 2017 ora cu a drenta Gobierno den Gabinete Wever Croes I, a cuminsa cu un vision pa bin cu Bureau Integriteit, Integriteitskammer, Corporate Governance Code, Ley di Financiamento di Partidonan Politico, Ley di Integridad, Ombudsman, y fortifica estadonan halto di Pais pa tin miho “checks and balances”. Premier Wever – Croes ta expresa cu awe por mira cu a logra varios di e puntonan menciona di e vision di Gabinete Wever-Croes. “No a logra tur cos ainda, pero ta riba bon caminda.”

NIS Rapport:

E NIS rapport ta manera un ‘nul-meting’ di unda Aruba ta para pa loke ta integridad. E rapport ta critico y ta inclui 30 recomendacion pa mehoracion y a base di esakiAruba no a ricibi un ‘voldoende’. Prome Minister a expresa cu e resultado no a bin como sorpresa y ta na altura cu tin hopi trabou pa haci ainda. 10 aña pasa ora Hulanda a haci su prome scan, e tampoco a haya voldoende y ningun otro pais den Reino cu a haci’e a haya un voldoende.

“Pues e resultado di Aruba no ta uno cu a spanta di dje. Awor cu tin e consehonan di con por mehora, Gabinete Wever – Croes II ta comprometi pa mehora esaki. Ta trahando un plan pa atende cu cada un di e 30 puntonan menciona, y aki 5 aña ta haci un scan di nobo, pa eorey por midi con a adelanta”, Prome Minister a remarca.

Gradicimento:

Premier Wever – Croes a termina gradiciendo tur esnan cu a haci esaki posibel. “Danki na tur colega cu a duna nan confiansa na e estudio, tambe Parlamento di Aruba cu tabata hopi instrumental pa logra loke cu a logra caba. Parlamento a pasa dos ley di iniciativa cual ta e ley di financiamento di partidonan politico y e ley di screening cu tabata iniciativa di Parlamento. Gradicimento special tambe ta bay na Presidente di Parlamento sr. Edgar Vrolijk cu ta un luchado fuerte den esaki y danki na sr. Armand Hessels di Stichting Deugdelijkheid van Bestuur Aruba cu a insisti pa e NIS wordo haci”.

