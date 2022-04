Kuater persona a risibí un Kondekorashon Real

Lid in de Orde van Oranje Nassau a bira Lucresia Martis Dortalina, Caryl Els, Jan Jonkman (aya na Kòrsou). Ridder in de Orde van Oranje Nassau a bira Marian Luinstra Passchier.

Vier personen ontvangen een Koninklijke Onderscheiding

“Een Koninklijke Onderscheiding krijgen is een blijk van dankbaarheid aan een persoon die zich heeft ingezet voor het welzijn van andere burgers, voor zijn wijk, voor zijn cultuur, voor de natuur en voor dieren, voor sociale groeperingen of voor een of meerdere organisaties die een extra duwtje in de rug nodig hadden of hebben om door te gaan. Met een Koninklijke Onderscheiding wordt zijn inspanning en inzet gewaardeerd.” Dit heeft gezaghebber Edison Rijna gezegd tegen de personen die afgelopen woensdag een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen.

De vier personen zijn Lucrecia Martis Dortalina, Maria Luinstra Passchier, Caryl Els en Jan Jonkman. Deze vierde persoon heeft zijn Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van de Gouverneur van Curacao, mw Lucille George Wout. Dit conform het beleid van de Kanselarij die voorschrijft dat de persoon zijn onderscheiding in het land of op het eiland waar hij ingeschreven staat ontvangt.

Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn geworden: Lucresia Martis Dortalina, Caryl Els en Jan Jonkman (op Curacao). Ridder in de Orde van Oranje Nassau is geworden: Marian Luinstra Passchier.

De commissie voor Koninklijke Onderscheidingen doet een beroep op de samenleving om hen te informeren over personen die zich op waardevolle wijze inzetten voor ons Dushi Bonaire. Zij verdienen een onderscheiding voor hun onmisbare werk voor de samenleving