Ministerio di Turismo y Salud Publico ta informa:

Tocante e ley cu ta limita e uzo di poductonan di tabaco (Articulo 3)

ORANJESTAD – Manera ya caba ta conoci, Aruba lo bay conoce e implementacion di “Landsverordening Beperking Tabaksproducten (AB 2016 no.41)”, e implementacion di e ley ta drenta na vigor dialuna 2 di mei 2022. E ley aki ta un ley cu a keda aproba unanimamente den Parlamento di Aruba di 26 di october 2021. E ley aki ta bay prohibi tur menornan di 21 aña pa cumpra, uza of pa traha den areanan cu ta bende productonan di tabaco.

Den cuadro di e plan nacional di prevencion Ministerio di Salud Publico conhuntamente cu Departamento di Salud Publico ta dedica na mehora e calidad bida, servicio y salud di Aruba su comunidad. E ley cu ta limita e uzo di poductonan di tabaco ta un di e aspectonan importante den Aruba su plan nacional di prevencion den salud. E ley ta importante, mirando cu uzo di sigaria ta dañino no solamente pa persona cu ta huma cual ta 13% di e populacion di Aruba riba 20 aña, pero tambe pa es(nan) cu ta den cercania.

Articulo 3: Doño di trabou ta responsabel pa proteha su empleadonan for di huma di sigaria den edificio of espacionan di trabou.

Den e articulo aki ta stipula cu tur doño di trabou lo mester adapta nan lugar di trabou na un manera cu nan empleadonan no ta bin den contacto directo cu e humanan di productonan di tabaco durante nan 8 ora di labor. Den otro palabra e area di huma no por ta e area caminda e empleadonan ta traha. Tambe si acaso tin un area designa pa huma esaki mester tin un bon ventilacion.

E articulo aki tambe lo bay wordo controla pa Dienst Warenkeuring en Higiëne (DWH) y lo bay tin un multa pa incumplimento di ley aki. E articulo 3 ta pa proteha e trahadornan di e huma di productonan di tabaco na pia di trabou.

Den e articulo 3 lo tin algun excepcion, esaki ta pa por ehempel ora ta trata di salon (lounge) di ciga y/of hookah (waterpijp). Tin restaurantnan tambe cu tin e tipo di salonnan aki den nan. E tipo di establicimentonan aki lo mester pidi un excepcion (ontheffing) na Minister di Salud Publico. Despues di analisa e caso y segun consehonan e mandatario ta dicidi si e caso en particular ta haya e ontheffing si of no.

Ministerio di Salud Publico ta pidi empresarionan pa tene bon cuenta cu articulo 3 cu ta un articulo cu tey den e ley di tabaco pa proteha e clase trahador su salud na pia di trabou. Si tin algun pregunta y pa mas informacion yama of pasa libremente na Departamento di Salud Publico (DVG).

