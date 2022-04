Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

PA FORTIFICA E BASE DI INTEGRIDAD NA ARUBA

Gobierno ta prepara un Nacional Strategic Plan 2022-2025 pa adresa tur e 30 recomendacionnan di NIS

ORANJESTAD—Siman pasa, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a ricibi resultado di e rapport National Integrity Scan (NIS). Desde cu Prome Minister a asumi e cargo di Minister President den Gabinete Wever-Croes I na aña 2017, tabata hopi importante pa pone riba agenda di Gobierno e tema di integridad.

“Durante e gabinete anterior di AVP, e palabra integridad no por a wordo uza y tabata practicamente taboe. Mi reto tabata pa pone esaki no solamente riba agenda di Gobierno pero di tur departamento gubernamental”, Prome Minister a expresa.

Cu esaki, Gabinete Wever-Croes a presenta su vision pa traha riba institutonan cu por garantisa e integridad den gobernacion. Loke tabata falta ta un ‘base-line study’ cu ta indica exactamente unda ta para y kico ta loke mester wordo haci. Prome Minister a wordo acerca pa señor Hessels di Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba cu e peticion pa Gobierno contribui cu mita di e gastonan pa un Nacional Integrity Scan. Premier di Aruba a bay di acuerdo di biaha.

“Mi no a pense dos biaha apesar cu no ta tur hende tabata di acuerdo y mi a haya consehonan encontra pa paga pa un ‘base-line study’ caro asina pasobra no tawata tin nada in place. Sinembargo, mi a haya necesario pa e base-line study wordo haci”, Prome Minister a duna di conoce.

Esaki ta un estudio scientifico haci pa Hogeschool Saxion basa riba e principionan di transparencia internacional cu a haci un assessment di e situacion na Aruba. Nan a yega na e conclusion cu Aruba tin algun bon plan pero tin cosnan cu mester haya atencion lihe. “Aruba no a score un voldoende pero nos tabata sa esey”, Prome Minister a remarca.

Dia cu Hulanda a haci su prome National Integrity Scan (NIS) tampoco a score un voldoende. Tampoco otro paisnan den reino a score voldoende riba nan prome NIS. Pero esey no ta importante pero importante si ta kico nos ta bay haci awor cu e recomendacionnan. Bou di encargo di Minister Ursell Arends lo prepara un Nacional Strategic Plan 2022-2025 na unda lo adresa tur e 30 recomendacionnan di kico Gobierno ta bay haci cu nan pa asina por fortifica e base di integridad na Aruba.

Prome Minister a enfatisa cu prensa ta un pilar hopi importante den e lucha pa mas integridad na Aruba. Apesar cu e rapport no a score un voldoende, un di e conclusionnan di e rapport ta cu no tin censura di prensa na Aruba pero lo mester un sistema organisa na unda prensa por contribui mas cu e check and balances.

Investigadornan di Saxion tabata tin hopi elogio pa e vision y plannan di Gobierno y e Stichting Deugdelijk Aruba tambe tabata tin elogio pa Prome Minister cu sin duda a bay pa esaki apesar cu e resultadonan por ta critico riba Gobierno.

“Pa mi ta hopi importante pa tur e recomendacionnan aki wordo sigui y mi a haci un promesa cu aki 5 aña nos ta bay ripiti e NIS y nos por prueba e ora con nos a adelanta riba e tereno di integridad”, Prome Minister a duna di conoce.

