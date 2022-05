DYLAN ROMEO (D66) IN ACTIE VOOR CARIBISCHE SENIOREN UIT DEN HAAG

Romeo (2e van links, bovenste rij), tijdens een eerder bezoek aan seniorengroep Wayaca.

Den Haag, 3 mei 2022 – Dylan Romeo (D66) komt in actie voor de Caribische seniorengroep ‘Wayaca’ en start een donatiecampagne. De Hagenaar met Caribische roots deed eerder dit jaar mee met de gemeenteraadsverkiezingen namens de democratische partij en zette zich al volop in voor de Caribische gemeenschap in ‘zijn’ stad. Daar geeft hij nu graag een vervolg aan met deze actie.

Romeo: ‘Caribische ouderen worden nog te vaak vergeten door de gemeente. Na een periode vol coronamaatregelen zijn zij nog verder geïsoleerd geraakt van de samenleving en is de eenzaamheid onder deze groep alsmaar nóg groter geworden. Als ambassadeur van de Caribische gemeenschap in Den Haag pleit ik dan ook voor meer aandacht voor alsmaar groter wordende problematiek. Iedereen – óók deze kwetsbare groep – verdient het namelijk om mee te doen in de maatschappij en zich te kunnen omringen met gelijkgestemden.’

Over Wayaca

Wayaca is een ouderengroep die, met een gemiddelde participatie van 30 senioren, wekelijks bij elkaar komt in de Haagse Binnenstad. Tijdens de bijeenkomsten vinden verschillende activiteiten plaats; crea-middagen, sport -en spel, voorlichtingen over verschillende thema’s en andere handvatten om de eenzaamheid onder de Caribische ouderen te bestrijden. Al deze bijeenkomsten worden vrijwillig gecoördineerd door Maritza Clemencia Coffie.

Kom in actie en doneer!

Momenteel ontvangt de groep slechts een minimaal bedrag vanuit gemeentelijke potjes. Onvoldoende om ook op langere termijn een veilige en vertrouwde omgeving aan te kunnen blijven bieden. Daarom zamelt Romeo gedurende de maanden mei en juni geld in voor de ouderen. Zijn doel is om minimaal 1500 euro op te halen, al hoopt de politicus natuurlijk op een zo hoog mogelijk bedrag. Doneren is mogelijk via de website gofundme.com/f/in-actie-voor-wayaca én via de link op het Instagram kanaal @romeodylan_

