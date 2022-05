Advertisements

Kanselá lei di emergensia. Kiko Min. pres. i esnan ku a vota pro ta warda?

Min. pres. a keda di bin ku un lei. Boso a kere TPK a lubida?

Trabou pa Kòrsou TPK a tuma nota ku ketu bai Kòrsou ta wòrdu gobèrná bou di lei di emergensia. TPK a alertá pueblo for di na inisio ku a introdusí e lei aki ku si nos no paga tinu, Kòrsou lo keda 10 aña bou di e lei aki sin ku nos sa. Ta bon pa kòrda pueblo ku e gobièrnu aktual a prolongá e lei di emergensia mas tantu biaha ku e gobièrnu anterior. Pues ta bèrdat ku nos no ta nan. Nos ta pio ku nan.

Tambe ta bon pa kòrda pueblo ku TPK a traha riba un lei nobo pa evitá ku mester sigui hasi uso di lei di emergensia i ku TPK a keda warda te awe riba minister presidente Sr. Pisas pa e tambe traha un lei manera ela primintí parlamento den sala di parlamento pa nos a pone e leinan aki huntu. Te ku awe nada di Sr. Pisas ku su labazjan di hurista i konseheronan. Pero Parlamentario Calmes ku 2 kolaborador so, si a logra traha un lei i manda esaki pa konseho di konsulta.

Awor aki rònt mundu situashon a nòrmalisá. Tin biahenan i kruseronan ta tuma lugá masha nòrmal entre paisnan. Hopi kaminda no ta nesesario bisti tapa boka ni tene distansia sosial mas. P’esei Trabou pa Kòrsou TPK no ta kompronde dikon ahinda nos ta bou di lei di emergensia. Pa loke ta trata e kòntròlnan na aeropuerto i haf, ta masha fasil pa masha dia gobièrnu ku tur su labazjan di hurista i konseheronan a laga hasi un kambio chikitu den e lei di òrdu públiko, pues esaki pa TPK no ta motibu. Asta e tim di kòntrol (den boka di pueblo tim di MEO) masha tempu no ta kontrolando bou di e lei di emergensia mas. Pues ta puru falta di liderasgo. Miedu di goberná. Tin miedu pa algu no pasa.

Falta di 20 parlamentario ku a lubida pueblo, den e 20 nan tin di nan asta a lubida ku nos ta den lei di emergensia ketu bai. Ratu ratu asta nan ta lubida ku ta parlamentario nan ta. Nan ta ‘rubberstem’, stèmpel di rùber. Trabou pa Kòrsou ta kòrda e 20 parlamentarionan ku artíkulo 4 den e lei di emergensia insiso 1 a i b ta bisa ku parlamento o minister presidente na tur momentu por yama reunion i para e lei di emergensia. Ta bosnan 20 a keda vota pro kada bes. Awor aki si no tin awa pa laba. Laga pueblo di Kòrsou i Trabou pa Kòrsou TPK wak bosnan gas. Boso 20 firma un petishon di reunion públiko pa para e lei aki. Minister presidente kiko bo ta warda? Pueblo sa Trabou pa Kòrsou su posishon klá i raspá ku a keda konsistentemente kontra fo’i na inisio.

Share on: WhatsApp