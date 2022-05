Advertisements

Ken ta para responsabel pa esnan ku ta muriendo i ta malu paso nan a bakuná obligatoriamente? Gobièrnu i tim di krísis stòp di hunga avestrus i karga boso responsabilidat

Kiko a para ku e moshon di TPK pa investigá?

Trabou pa Kòrsou TPK ta pidi gobièrnu di Kòrsou i tim di krísis pa stòp di hunga avestrus i karga nan responsabilidat. Tantu gobièrnu di Pisas i e gobièrnu di Ruggenaath a skohe konsientemente pa no buta kòntròl pa evitá ku algun doñonan di trabou ta obligá hende bakuná. Ambos minister presidente tabata hasi loke Hulanda i tim di krísis bisa nan i tabata ignorá tur ku tabata kontra bakunashon o obligá hende bakuná.

Tur dos minister presidente a faya ku e lei ku no por obligá hende bakuná. Na diferente okashon Trabou pa Kòrsou TPK a hala atenshon di ambos minister presidente o kòrda nan ku e bakuna no a haña aprobashon manera e kódigo di Neurenberg pero ku ta un aprobashon di emergensia e bakuna a haña. Niun di e 2 minister presidentenan aki no a informá pueblo di Kòrsou riba esaki. Awe mundialmente ta ampliamente konosí ku bou di esnan ku a bakuná hendenan ta hañando ataka di kurason i ataka selebral. TPK ke sa kiko minister presidente Sr. Pisas i tim di krísis ta bai hasi awor. Paso nan por skonde manera avestrus pero ki ora nan saka nan kabes for di e buraku, TPK lo mustra nan riba nan responsabilidat. TPK a logra pasa un moshon den parlamento pa minister di salubridat laga hasi un investigashon bou di dòkternan di kas, kuantu di esnan ku a bakuná a mèldu ku efektonan sekundario. TPK ke sa kiko a para di e investigashon ku e moshon aki a pidi.

Share on: WhatsApp