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WAARNEMEND GOUVERNEUR NEEMT PUBLICATIES IN ONTVANGST MET ALS THEMA ANTILLIAANS ERFGOED

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WAARNEMEND GOUVERNEUR NEEMT PUBLICATIES IN ONTVANGST MET ALS THEMA ANTILLIAANS ERFGOED

GEPLAATST OP 09 05 2022

WILLEMSTAD – Op vrijdag 6 mei 2022 zijn aan de waarnemend Gouverneur van Curaçao, H.E. mevrouw M. Russel-Capriles, twee publicaties aangeboden: Antilliaans erfgoed.1. Toen en nu.; Antilliaans erfgoed. 2. Nu en verder.

De publicaties zijn aangeboden door prof. dr. Rose Mary Allen, drs. A. Fernandes, Prof. dr. Gert Oostindie en Prof. dr. Alex van Stipriaan.

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