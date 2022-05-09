WAARNEMEND GOUVERNEUR NEEMT PUBLICATIES IN ONTVANGST MET ALS THEMA ANTILLIAANS ERFGOED
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WAARNEMEND GOUVERNEUR NEEMT PUBLICATIES IN ONTVANGST MET ALS THEMA ANTILLIAANS ERFGOED
GEPLAATST OP 09 05 2022
WILLEMSTAD – Op vrijdag 6 mei 2022 zijn aan de waarnemend Gouverneur van Curaçao, H.E. mevrouw M. Russel-Capriles, twee publicaties aangeboden: Antilliaans erfgoed.1. Toen en nu.; Antilliaans erfgoed. 2. Nu en verder.
De publicaties zijn aangeboden door prof. dr. Rose Mary Allen, drs. A. Fernandes, Prof. dr. Gert Oostindie en Prof. dr. Alex van Stipriaan.
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