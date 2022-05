Verantwoordingsdag 2022

Verantwoordingsontbijt Voorafgaand aan de aanbieding van de verantwoordingsstukken vindt om 9.00 uur het jaarlijkse Verantwoordingsontbijt plaats. Het onderwerp van de bijeenkomst is vertrouwen. De voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Corien Prins, geeft een presentatie. Ze gaat onder meer in op de invloed van digitalisering bij de verantwoording van beleid. Technische briefing Monitor Brede Welvaart Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft van 11.30 tot 12.30 uur Kamerleden een technische briefing over de zogeheten Monitor Brede Welvaart. Deskundigen van het CBS lichten dit jaarlijkse onderzoek toe en beantwoorden vragen van Kamerleden hierover. V-100 en evenement Beweren en Bewijzen Op de maandag na Verantwoordingsdag, 23 mei, vindt de zogenaamde V-100 plaats. De V staat voor verantwoording en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om de jaarverslagen van de ministeries kritisch te bekijken. Deze editie zijn jonge wetenschappers uitgenodigd om hun denkkracht in te zetten. De V-100 maakt dit jaar deel uit van het tweedaagse evenement Beweren en Bewijzen – Ontmoeting tussen wetenschap en politiek op 23 en 24 mei. Tijdens deze bijeenkomst staan de wetenschappelijke onderbouwing van beleid en de wisselwerking tussen wetenschap en politiek centraal. Verantwoordingsdebat De Tweede Kamer voert op donderdag 9 juni het Verantwoordingsdebat met de minister-president, de minister van Financiën en de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Op de agenda staat het overkoepelende jaarverslag en het rapport van de Rekenkamer. In de periode vanaf Verantwoordingsdag tot aan het zomerreces zullen de vaste Kamercommissies over de afzonderlijke jaarverslagen debatteren met de betreffende bewindspersonen. Controlefunctie Verantwoordingsdag is de tegenhanger van Prinsjesdag. Ieder jaar op de derde woensdag in mei biedt de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Tweede Kamer aan. Het jaarverslag laat zien wat de regering het afgelopen jaar heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost. In plaats van te debatteren over plannen, bekijkt de Kamer op Verantwoordingsdag hoe ze zijn uitgevoerd. Het is dus een belangrijk moment voor de controlefunctie van de Tweede Kamer.