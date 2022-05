Finaledebat Derde Kamer: discussies vol vuur

Een elektrische step of fiets voor kinderen onder de twaalf moet verboden worden, maar hoe controleer je iemands leeftijd? Vol vuur discussieerden zevende- en achtstegroepers van twee basisscholen over dit en andere vraagstukken in de plenaire zaal van de Eerste Kamer tijdens het finaledebat van de Derde Kamer der Staten-Generaal op vrijdag 13 mei.

De rij achter de interruptiemicrofoon groeit terwijl de woordvoerders van fractie Blauw hun stelling verdedigen.

Derde Kamer der Staten-Generaal is een door de Eerste en Tweede Kamer gezamenlijk ontworpen educatief programma voor groep 7 en 8 van de basisschool. Het lesprogramma bestaat uit een leskoffer met al het benodigde materiaal voor een debatspel in de klas en de ondersteunende website http://www.derdekamer.nl. Debatteer zelf en leer hoe de politiek en democratie werkt in Nederland, is het motto van de Derde Kamer.

Wedstrijd

In de week van de politiek, de derde week van september, kunnen scholen meedoen aan het debatspel. Scholen die hun winnende stelling insturen (met de beste argumenten) dingen mee naar de hoofdprijs: een debat met Kamerleden in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Voor groep 7/8 van basisschool Kronenburgh uit Rijswijk en groep 8 van basisschool De Triangel uit Capelle aan den IJssel was het op 13 mei zover. Onder leiding van Arda Gerkens, ondervoorzitter van de Eerste Kamer, mochten zij het finaledebat voeren.

Levendige discussie

De drie fracties (blauw, groen en roze) verdedigden, een stelling. De andere twee fracties moesten die bij de interruptiemicrofoons zoveel mogelijk ondergraven. Zonder omwegen gingen alle drie de debatten naar de kern. Zo verdedigde de groene fractie het standpunt dat kinderen geen gewelddadige series mogen kijken die bestemd zijn voor jongeren boven de 16 jaar. “Maar wat is gewelddadig? Dat is voor iedereen anders”, aldus een van de interrupties. “Met messen steken is altijd geweld”, kwam direct het antwoord. Ook een verbod op elektrische fietsen en steppen voor kinderen onder de twaalf jaar en een maximale schermtijd voor kinderen leidden tot levendige discussie.

Rondleiding Tweede Kamer

De fracties werden begeleid door de Tweede Kamerleden Mariëlle Paul en Erik Haverkort en de Eerste Kamerleden Mei Li Vos, Saskia Kluit, Toine Beukering en Bob van Pareren. Na afloop van het debat en een pannenkoekenlunch gingen de kinderen naar de Tweede Kamer, waar zij een rondleiding kregen.

