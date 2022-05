Oumento temporal di preis di benta por menor di webu di galiña lokal / Tijdelijke verhoging kleinhandelsprijs lokale kippeneieren

E preisnan aktual pa webu di galiña ta data for di 2017 (Dekreto Insular di 1 di mart 2017, nr. 5 – AB 2017, nr. 4 archivo # 201700251). Den e promé kuartal di 2022 e produktornan di webu a hasi un súplika pa adaptá preis di benta por menor i benta por mayor di webu di galiña produsí lokalmente. Den nan súplika nan ta indiká ku mayoria preis di materia prima pa produkshon di webu di galiña a subi enormemente i ku nan lo sigui subi tur luna. Ta trata prinsipalmente di preis di kuminda pa galiña, puitu, empake di webu i gastu di transporte. E produktornan lokal di webu a indiká ku nan no por tin kontròl riba e desaroyonan aktual di preis, den e kaso akí oumento di preis di medionan di produkshon, spesialmente pa motibu di e guera na Ukraina i oumento di preis di kuminda pa galiña komo konsekuensia direkto di esaki.

De huidige prijzen voor kippeneieren dateren uit 2017 (EB van 1 maart 2017, no.5 (AB 2017, no.4 archief # 2017002518). De eierproducenten hebben in het eerste kwartaal 2022 verzocht om de klein- en groothandelsprijzen van de lokaal geproduceerde kippeneieren aan de passen. In de verzoeken wordt aangegeven dat de meeste grondstofprijzen voor het produceren van kippeneieren enorm zijn gestegen en maandelijks zullen blijven stijgen. Het betreffen voornamelijk de prijzen voor kippenvoer, kuikens, eierenverpakking en transportkosten. De lokale eierproducenten hebben aangegeven niet in staat te zijn om een greep te hebben in de huidige prijsontwikkelingen, i.e. prijsstijging van de productiemiddelen, in het bijzonder vanwege de oorlog in Oekraïne en de stijging van de prijs voor kippenvoer als direct gevolg hiervan.

Teneinde het lokale productieproces kostendekkend te houden en de prijzen voor kippeneieren betaalbaar te houden voor de consument heeft het Bestuurscollege besloten om de kleinhandelsprijs voor lokaal geproduceerde per 16 mei 2022 tijdelijk met 75 cent te verhogen. Na 3 maanden zal deze tijdelijke maatregel worden geëvalueerd. Gedurende deze periode hoopt het OLB een volledig zicht te verkrijgen op het kostenverloop van de eierproductie in de periode 2017 tot en met 2021. De kleinhandelsprijs voor geïmporteerde eieren blijft ongewijzigd.

