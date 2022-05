Proskuneo NL huntu ku Willy Rodriguez den un anochi di alabansa i adorashon

Proskuneo NL, kual ta e team di alabansa I adorashon di House of worship Hulanda, ya pa 6 aña kaba ta aktivo ku nan músika i diferente produkshonnan riba merkado. Pa ún anochi Proskuneo NL huntu ku e konosido Willy Rodriguez i tambe diferente otro iglesianan na Hulanda, manera Iglesia New song Capelle, New song Rotterdam, New song Lelystad, Huis van Genade i Heaven Designed life, lo trese un anochi di alabansa i adorashon gososo na e pueblo.

Lo ta un anochi ku kansionnan konosí di Willy Rodriguez manera “Dios bendishona bo”, “Footstep den fe”, “Señor ta mi wardador”, “Ban Galilea”, kansionannan di Proskuneo NL, presentashon di Solange Camelia Pietersz, baile i hopi mas.

E anochi aki sigur ta bai ta unu bendishoná i gososo kaminda diferente iglesia lo uni pa halsa nos Rei i Salbador Kristu Hesus.

Entrada pa e anochi aki lo ta kompletamente gratis i lo tuma luga dia 27 mei 2022 for di 20:00 na Iglesia House of worship Hulanda, Pretoriusstraat 56, 2987AK Ridderkerk.

Pa mas informashon por sígui e pagina di Facebook i tambe Instagram di House of worship Hulanda òf yama na telefòn +31 613195498.

Pastornan Chesron i Juraima Richardson i Iglesia House Of Worship Hulanda ta invitabo!

