Kustwacht Caribisch Gebied

De Kustwacht in het Caribisch gebied onderschepte in 2021 minder drugs dan het jaar ervoor. Bijna 3.300 tegen zo’n 5.850 kilo. Ook zijn minder ongedocumenteerden aangehouden en is het aantal in beslag genomen vuurwapens afgenomen. Dat staat onder meer in het jaarverslag 2021 dat minister Kajsa Ollongren vandaag naar de Tweede Kamer stuurde.