DIGICEL CURAÇAO VERKOZEN TOT BESTE MOBIELE DEKKING / DIGICEL CURAÇAO SINGLED OUT FOR BEST MOBILE COVERAGE

DIGICEL CURAÇAO VERKOZEN TOT BESTE MOBIELE DEKKING

Willemstad, Curaçao – 18 mei 2022.

Digicel biedt klanten op Curaçao de beste dekking – dit is de uitkomst van Speedtest®-resultaten in de periode juli tot december 2021 van Ookla®, de wereldleider op het gebied van internettesten en –analyse.

Digicel CEO, Roeland van der Hoeven, verduidelijkt: “Onze belofte aan klanten is om hen het beste netwerk te bieden met de beste snelheden en de beste dekking over de hele lengte en breedte van Curaçao. Het nakomen van die belofte, dat is waar we elke dag naar streven.”

Hij vervolgt: “Ookla’s® erkenning voor onze dekking is een bewijs voor het harde werk van al onze medewerkers en het bewijs van onze toewijding om ervoor te zorgen dat onze klanten ten volle kunnen leven en genieten van hun digitale leven, dankzij de betrouwbare connectiviteit van Digicel overal op Curaçao. ”

DIGICEL CURAÇAO SINGLED OUT FOR BEST MOBILE COVERAGE

Willemstad, Curaçao – May 18, 2022. Digicel offers customers in Curaçao the best coverage – that’s according to Ookla®, the global leaders in internet testing and analysis. Ookla’s® Speedtest® testing data for the period July to December 2021 was used in this case.

Digicel CEO, Roeland van der Hoeven, comments; “Our promise to customers is to give them the best network with the best speeds and the best coverage across the length and breadth of Curaçao. And that’s what we strive to achieve everyday.”

He continues; “Ookla’s® recognition of our coverage is a testament to the hard work of all of our staff and proof of our commitment to ensuring that our customers can live and enjoy their digital lives to the fullest, thanks to Digicel’s reliable connectivity everywhere in Curaçao.”

