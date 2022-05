Openbaar Ministerie BES Apertura ofisial di edifisio di OM BES / Openbaar Ministerie BES Officiële opening gebouw OM BES

De bouwwerkzaamheden zijn in oktober van vorig jaar begonnen. “Het is een verademing hoe iedereen nu opeens weer lucht heeft en zich vrij kan bewegen in een nieuwe gedeelte dat heel goed past bij het oude gedeelte” aldus de PG. Voordat het nieuwe gedeelte officieel werd geopend door Ingeborg Coffy de langstzittende medewerker, nam de PG de tijd om iedereen die betrokken was bij de bouw te bedanken, met name van de afdelingen facilitair en IT die tot laat in de nacht bezig waren om alles klaar te hebben voor de opening.