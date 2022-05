Notisia di polis di djárason 18 di mei te ku djabièrnè 20 di mei 2022 / Politieberichten van woensdag 18 mei tot en met vrijdag 20 mei 2022

Notisia di polis di djárason 18 di mei 2022 te ku djabièrnè 20 di mei 2022

Hit & Run

Riba djárason 18 di mei 2022 alrededor di 11:50’or di mèrdia sentral di polis a risibí notifikashon di un ‘hit & run’ riba e sitio di parker di un institushon komersial riba Kaya Korona.

Detenshon

Riba 18 di mei 2022 a detené un hòmber di inisial J. R. S. pa maltrato i pa drenta un kas sin derecho pa hasi esei. E kaso ta bou di investigashon.

Maltrato

Riba djamars 19 di mei 2022 alrededor di 12:50’or di mardugá sentral di polis a risibí notifikashon di un pelea den un bar/restorant den Kralendijk. Polis a tuma denunsia di maltrato na e sitio i a tende testigu. A detené un hòmber di 47 aña den e kaso aki pa maltrato ku arma. Ta investigando e kaso.

Kurpa sin bida den bario di Rinkon

Sentral di polis riba djaweps 19 di mei 2022 alrededor di 8:35’or di mainta a risibí notifikashon di un kurpa sin bida den un bibienda den e bario Rincon. Empleadonan di e departamento forénsiko a inisiá un investigashon inmediatamente. Dòkter (schouwarts) a konstatá morto natural di un hòmber di 69 aña di edat.

Notifikashon di holó di huma na un sitio di hóreka den Kralendijk

Riba djaweps 19 di mei 2022 alrededor di 6:40’or di mainta sentral di polis a risibí notifikashon di trahadó di seguridat di un sitio di hóreka den Kralendijk tokante di un holó di huma fuerte. Polis i brantwer a bai mesora na e sitio. Polis a sera kaya temporalmente komo medida di prekoushon pa brantwer por realisá su tareanan. Seguidamente brantwer a hasi un kòntròl na e edifisionan di unda e holó di huma tabata bini pero no tabatin ningun partikularidat.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 18 mei 2022 tot en met vrijdag 20 mei 2022

Hit en Run

Op woensdag 18 mei 2022 omstreeks 11:50 uur, ontving de politiecentrale een melding van een Hit en Run op een parkeerplaats van een commerciële instelling aan de Kaya Korona.

Aanhouding

Op woensdag 18 mei 2022 is een 32-jarige man met intialen J. R. S. aangehouden wegens mishandeling en huisvredebreuk. De zaak is in onderzoek.

Mishandeling

Op dinsdag 19 mei 2022 omstreeks 00:50 uur, kreeg de politiecentrale een melding van een vechtpartij in een bar/restaurant in Kralendijk. De politie heeft ter plaatse aangifte van mishandeling opgenomen en een getuige gehoord. Een 47-jarige man met initialen D.R. werd aangehouden in de zaak ter zake mishandeling met een wapen. De zaak is in onderzoek.

Levenloos lichaam aangetroffen in de wijk Rincon

Op donderdag 19 mei 2022 omstreeks 08:35 uur, kreeg de politiecentrale een melding binnen van een levenloos lichaam in een woning in de wijk Rincon. De medewerkers van de forensische afdeling hebben direct een onderzoek gestart. De schouwarts heeft een natuurlijke dood vastgesteld van de 69-jarige man.

Melding brandlucht van een horecagelegenheid in Kralendijk

Op donderdag 19 mei 2022 omstreeks 06:40 uur, ontving de politiecentrale een melding van beveiligers van een horecagelegenheid in Kralendijk over een sterke brandlucht. Politie en brandweer gingen direct ter plaatse. De politie heeft uit voorzorg de weg in Kralendijk afgesloten zodat de brandweer zijn werkzaamheden kon uitvoeren. De brandweer heeft vervolgens een controle uitgevoerd bij de panden waar de sterke brandlucht vandaan kwam, maar er waren geen bijzonderheden.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

