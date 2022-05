Staatssecretaris Van Huffelen geeft ruimte voor einde 12,5% salariskorting

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) wil ruimte geven aan de landen om te stoppen met het korten van 12,5% op het salaris. De salariskorting werd halverwege 2020 ingesteld naar aanleiding van de coronapandemie als teken van solidariteit richting de markt en om de overheidsuitgaven van de landen te verlagen. Nu de kosten voor het gewone leven steeds hoger worden, moet de 12,5% salariskorting worden heroverwogen, vindt de staatssecretaris.

Staatssecretaris Van Huffelen: “De afgelopen periode zijn de kosten van het gewone leven ontzettend gestegen onder andere door de oorlog in Oekraïne. Veel mensen worstelen met hoge kosten van bijvoorbeeld levensmiddelen en huur. Nu de economie bovendien weer aantrekt, weegt de eis om 12,5% te korten op salaris niet meer op tegen die kosten. Daarnaast is werven van personeel steeds lastiger, terwijl goed personeel van groot belang is. Hiermee wil ik de bestuurders ruimte geven om op eigen tempo de 12,5% af te schaffen.”

De belangrijkste voorwaarde voor het in eigen tempo afschaffen van de 12,5% salariskorting is dat dat eerdere afspraken over het normeren van topinkomens moeten worden gerealiseerd en de kortingen op het salaris voor politici blijven bestaan. De afschaffing van de 12,5% wordt tijdens de rijksministerraad van 25 mei besproken.

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) is volgende week in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. Van maandag 23 mei tot vrijdag 27 mei reist ze af naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten om inwoners, ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties te ontmoeten en te luisteren naar hun dromen en zorgen.

