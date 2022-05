MINISTER COOPER VAN CURAÇAO ONTVING IN DEN HAAG NIEUW BOEK ‘WILLEMSTAD WERELDERFGOED’

Minister Cooper van Curaçao (belast met Werelderfgoed) ontving uit handen van Luzette Kroon (bestuurslid voor de Stichting Werelderfgoed Nederland) het boek ‘Willemstad Werelderfgoed. Kleurrijke stad aan een natuurlijke haven’. Dit eerste exemplaar werd overhandigd tijdens een feestelijke boekpresentatie in het Curaçaohuis te Den Haag afgelopen vrijdag 20 mei.

“Een stad als symbool voor culturele diversiteit voor ons als Koninkrijk, maar als Werelderfgoed ook een symbool voor de hele wereld. Het boek ‘Willemstad, Werelderfgoed’ vertelt niet alleen het verhaal over een kleurrijke stad in de Cariben, maar laat ook de bewoners van deze stad tot leven komen. Een multiculturele samenleving die in deze stad een duidelijke stempel heeft gedrukt. Deze diversiteit is nog steeds zichtbaar en een van de belangrijkste redenen dat het op de Werelderfgoedlijst staat”, aldus Luzette Kroon.

De boekpresentatie werd voorafgegaan door een korte lezing van Jeannette van Ditzhuijzen, een van de auteurs. Zij vertelde meer over de geschiedenis van de vier stadsdelen van het unieke Willemstad. Vanaf de ontdekking in 1499 door de Spanjaarden, de bouw van Fort Amsterdam in 1634 door de Nederlanders tot aan het leven in Willemstad nu.

WILLEMSTAD

Aan de Sint-Annabaai op het eiland Curaçao ontstond de stad Willemstad. Deze kleurrijke Caribische stad ontwikkelde zich als gevolg van de Europese kolonisatie in de vijftiende tot de zeventiende eeuw. Willemstad met haar kleurrijke gevels, statige zuilen en wentelende trappen heeft een bijzonder eigen karakter. De vier historische wijken, zowel gescheiden als verbonden door water, delen een unieke Nederlandse architectuur in de Cariben met invloed van Portugese, Spaanse en Afrikaanse culturen.



Fotobijschrift: Minister Cooper uit Curaçao overhandigt de Gevolmachtigd minister Manuel een exemplaar van het boek ‘Willemstad Werelderfgoed. Kleurrijke stad aan een natuurlijke haven’. – Fotograaf Dynasty media

BOEK

Prachtige foto’s en beeldmateriaal brengen de unieke geschiedenis en het heden van historisch Willemstad in dit boek tot leven. De uitgave is tot stand gekomen dankzij een financiële inspanning van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Curaçao en Stichting Werelderfgoed Nederland.

Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel of direct te bestellen bij uitgeverij Matrijs. Binnenkort vindt u hier ook meer informatie bij welke boekhandel in Willemstad, Curaçao het boek te verkrijgen is.