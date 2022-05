(video) De kustwachthelikopter heeft recent een gewonde wandelaar op de Christoffelberg geassisteerd.

De kustwachthelikopter heeft recent een gewonde wandelaar op de Christoffelberg geassisteerd. De man, een toerist heeft zich gedurende zijn wandeltocht op de berg geblesseerd. De brandweer Curaçao is de berg opgegaan om de man met een brandcard naar beneden te helpen. Bij het zien van zijn situatie en aan de hand van het advies van de CITRO medic, is besloten de hulp van de kustwachthelikopter in te roepen om de gewonde man van de berg te helpen. De gewonde man is door de helikopter gehoist en naar Hato gebracht waar een ambulance klaar stond om hem naar het ziekenhuis te brengen.

