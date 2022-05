Ministerio di GMN ta advertí pa no kome pindakas di e marka JIF prosedente di Merka

Willemstad – Sentro di Kontròl di Malesa na Merka (CDC=Center for Disease Control) a saka un advertensha pa no bende , usa òf kome pindakas prosedente di e fábrika Smucker Company situá na Kentucky Merka debí ku esakinan probablemente ta kontaminá ku e bakteria Samonella senftenberg. E bakteria Samonella senftenberg ta un bakteria ku nòrmalmente ta biba den tripa di bestia i si esaki resultá den kurpa humano pa via di kuminda òf kos di bebe, e bakteria aki por kousa kram severo den barika, diarea, keintura i sakamentu. Den kasonan mas severo e por tin resultado fatal pa personanan ku salú mas vurnerabel.

Ministerio di GMN di su banda tambe ta advertí pa no kome ningun tipo di pindakas di e marka JIF ku ta hiba riba e etikèt e kódiko di 7 number di kual e último 3 numbernan ta kaba ku 425 entre e numbernan 1274425 – 2140425. Na Kòrsou tambe tin produktonan di marka JIF riba nos merkado. A konstatá algun produkto ku kódiko ku ta kaba ku e 3 sifranan 425 i a laga saka esakinan for di sirkulashon. Si bo a kumpra pindakas di e marka JIF ku e kódiko manera ariba menshoná, no bende, uza òf kome esaki.

Trahadónan di Departamentu di Technisch Hygienische Zorg (THZ) di Ministerio di GMN, lo sigui ku kontròl den establesimentunan ku ta bende produktonan di konsumo. Pa kualkier pregunta por tuma kontakto ku Departamentu di THZ na telefòn 432 2867.

