E pòt di $ 19,078.52 mester bai! Wind Creek Carnival Casino ta anunsiá su weganan di bingo

WILLEMSTAD:- Wind Creek Carnival Casino ta kontentu di por yama su fanátikonan di bingo bon bini atrobe. Sinembargo, awendia mester tene kuenta ku diferente rekisito ku den e ultimo añanan a bira parti di nos bida. Manera, por ehèmpel e distansia sosial. Ta bin aserka ku Wind Creek Carnival Casino nèt promé ku e pandemia a pasa dor di un remodelashon ekstenso, birando asina e casino di mas grandi i luhoso riba nos isla, pero esaki ta limitá espasio pa e wega di bingo den casino, manera ku fanátikonan a kustumbrá. Ta nifiká ku próksimamente lo yama tur fanátiko fiel di bingo bon biní den Atrium!

Reservá e fecha i Registrá p’e wega:

E ultimo wega di bingo tabata na novèmber di 2019, e pòt progresivo mester keda hungá entre tur fanátiko di bingo. Ta trata aki di un pòt balente ku un suma di $19,078.52. Di akuerdo ku reglanan stipulá i otro regulashonnan, fanátikonan tin chèns di hunga e bingo aki den 5 wega. Wind Creek Carnival Casino lo organisá e wega di bingo aki, 5 dia konsekutivo den Atrium Ballroom di Renaissance Windcreek Curaҫao Resort. Weganan di bingo lo ta riba 14 di yüni pa 18 di yüni 2022. Weganan lo ta for di 14:00 pa 15:00 riba e fechanan menshoná.

Promé bo grita bingo, tuma nota:

Debí na e ‘normal nobo’ por tuma eksklusivamente 150 persona pa kada wega di bingo. Preis pa e wega ta Fl.20,= Tuma nota ku lo no bende ‘mitar bingo’. Na tur fanátiko di bingo ta importante pa tene kuenta ku: Si no registrá pa e bingo, no por hunga bingo i lo no tin akseso na e Atrium Ballroom durante di e wega. Wind Creek Carnival Casino lo bende 1 bingo pa persona i e persona ku a kumpra e bingo mester ta esun ku ta hungando e bingo. Tuma nota ku no por kumpra karchi di bingo adelantá.

Kla pa grita bingo? Registrashon pa e wega di bingo ta entrante dia 6 di Juni pa 10 di Juni 2022 for di 10:00am -1:00pm. Pa hunga bingo, MESTER registrá ku un ID bálido. Tene kuenta ku unabes a kumpra i registrá pa e bingo no ta duna sèn bek. Manera semper Wind Creek Carnival Casino ta bisabo; Keep it fun, Play responsibly.

