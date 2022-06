KOMUNIKADO DI PRENSA 271 /2022

31 mei 2022

Polis ta atvertí pa NO permití menornan di edat den fiestanan bailabel.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Ultimamente polis ta konstatá ku sierto frekuensia ku menornan di edat ta bishitá diferente

klupnan nokturno i otro establesimentu i/o sítionan di dibertishon kaminda no ta permití

menor presente.

Polis ta pidi tur persona ku tin un pèrmit pa organisá fiesta, pa tuma bon nota di e

kondishonnan den e pèrmit i tene na kuenta ku faltamentu of inkumplimentu ku e

kondishonnan aki, ta keda konsiderá komo aktua sin pèrmit.

Tur organisadó di evenemento mester tuma tur medida nesesario pa e aktividat no ta unu

ku ta tacha moralidat ni ta promové inmoralidat den ningun sentido di palabra.

Den kaso ku violá e regla aki, polis semper tin e outoridat pa para e aktividat

imediatamente.

Alabes Kuerpo Polisial ta referí na artikulo 51 insiso 1 i 2 di Ordenansa di Lei ku ta regla

Ordu Públiko, ku ta indiká ku ta prohibí pa sin pèrmit di Minister di Hustisia, permití

menornan bou di 15 aña di edat na fiestanan ku bailamentu, di kua un pèrmit pa

evenemento ta keda otorgá òf fiestanan públiko di kua ta kobra pa drenta.

Organisadónan di fiesta di bailamentu manera ariba menshoná, ta obligá na sòru pa

menornan bou di 15 aña no tin akseso na e fiestanan aki.

