Gezaghebber Eilandnieuws

Dekorándùs a dediká su mes na realisashon di kuido i tratamentu adekuá di hende ku problema di salú mental.

Marcelino Mauricio a risibí kondekorashon Real for di mannan di Gezaghebber Edison Rijna. Ta un muestra di gratitut pa su dedikashonnan. Marcelino a risibí formashon den trabou Sosial Ayudo Transkultural. Ela traha den kuido di hende grandi, kuido terminal, GGD, kuido di hóben, kuido di adikshon I pa hustisia tantu na Kòrsou komo na Hulanda. Dosente free lance na formashonnan na enfermea I enfermero I formashon agógiko I instructor na milisia Antiano na Kòrsou. Desde aña 2010 na nòmber di Servisio Institutonan Hudisial dekorándùs ta instruktor riba tereno di dunamentu di kuido na adiktonan dentro di Instituto Hudisial Hulanda Karibense (JICN). Mas aleu vários biaha for di e anterior Antia Hulandes a manda dekorándùs Hulanda relashoná ku promoshon di ekspertisio serka organisashonnan ku ta traha ku e grupo di enfoke antiano na Hulanda. Na aña 2009 for di Kòrsou dekorándùs a biaha pa Boneiru kaminda den e funshon di direktor el a kontribuí na lantamentu di Fundashon Kuido di Adikshon Boneiru (Stichting Verslavingszorg Bonaire). Esaki tabata e predesesor di Fundashon Mental Health Caribbean (MHC) ku nan a lanta na aña 2012. E fundashon akí, kaminda te 1 di novèmber 2021 dekorándùs a desempeñá e funshon di mènedjer insular / direktor interino, ta ofresé kuido di salú mental na habitantenan di Hulanda Karibense. Dekorándùs a dediká su mes na realisashon di kuido i tratamentu adekuá di hende ku problema di salú mental. Banda di esaki dekorándùs a hasi hopi esfuerso pa kibra e tabú ku ta eksistí relashoná ku adikshon i enfermedatnan sikiátriko. El a organisá e lasonan di kolaborashon entre nos islanan i paisnan i e diferente institutonan. Hopi biaha nan ta pidi dekorándùs su konseho, organisashonnan na Aruba i Kòrsou tambe ta hasi esaki i nan ta mir’é komo ehèmpel pa e otro partnernan (di kadena). E dedikashon di dekorándùs a aportá na mas akseptashon i na mehorashon di kalidat di bida di pashèntnan i adiktonan. Banda di esaki e dedikashon di dekorándùs a kondusí tambe na e echo ku MHC por a desaroyá su mes i bira un organisashon profeshonal ku ta para meimei den nos komunidat. Dekorándùs a komprometé su mes tambe ku kombatimentu di pobresa. E ta pidi atenshon pa e problema akí, parti kuminda i artíkulonan di promé nesesidat i ta sali na defensa di interes di personanan indokumentá i víktimanan di violensia doméstiko. Dekorándus su pashon ta pa invertí den komunidat boneriano di manera ku Boneiru por krese. Su dedikashon inkansabel pa personanan di ménos rekurso ta atmirabel. E ta preokupá pa nan i kontinuamente e ta purba haña solushonnan pa minimalisá pobresa na Boneiru. Pafó di su oranan di trabou por haña dekorándùs serka hóbennan i adiktonan pa hiba kuminda pa nan, duna nan atenshon òf pa ‘coach’ i motivá nan. Dekorándùs ta aktivo tambe riba tereno di deporte komo entre otro miembro di direktiva, boluntario pa klup di futbòl i entrenadó/coach di diferente tim hubenil. Banda di esaki e ta yuda hóbennan tambe pa keda riba e kaminda korekto i no dirigí nan talentonan solamente riba futbòl. Dekorándùs ta dediká su mes na vários aktividat sosial sekundario, ku ta na bienestar di nos komunidat. Dekorándùs tin un aktitut positivo i kontinuamente e ta asumí un ròl di ehèmpel den nos komunidat boneriano. Dekorándùs a duna un kontribushon importante na desaroyo i profeshonalisashon di kuido di salú mental i kuido di adikshon na Hulanda Karibense. Por papia di méritonan spesial personal den i relatá na e funshon prinsipal. Mester bisa ta èksistí e opshon pa por skohe pa risibí un kondekorashon durante okashon general huntu ku otro dekorandùsnan ò por skohe pa un okashon partikular. E echo ku dekorandùs tabata atentiendo un simposio den kuadro di dies aña di MHC, esun ku a proponé a bini ku e buniita idea pa sorpres’é durante e okashon aki. Mirando tur e lokualnan dekorandùs a hasi su Mahestat Rei Willem Alexander a nombra Marcelino Mauricio komo Ridder in de Orde van Oranje Nassau” Gezaghebber na e okashon aki a felisitá dekorandùs ku e bunita logro aki

Marcelino Mauricio ontvangt Koninklijke onderscheiding

02 juni 2022 Gezaghebber Eilandnieuws

Decorandus heeft zich hard gemaakt voor het opzetten van goede zorg en behandeling van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Marcelino Mauricio heeft uit handen van gezaghebber Edison Rijna een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Het is een blijk van dankbaarheid voor alles waar hij zich voor ingezet heeft.

Marcelino is opgeleid in Social Work Transculturele Hulpverlening. Hij is werkzaam geweest in de ouderenzorg, terminale zorg, GGD, jeugdhulpverlening, verslavingszorg, justitie, zowel op Curaçao als in Nederland. Daarnaast was decorandus freelance docent bij verpleegkundige en agogisch opleidingen op Curaçao en opleider bij de Antilliaanse militie te Curaçao. Sinds 2010 is decorandus opleider namens de Dienst Justitiële Inrichtingen voor het verzorgen van verslavingszorg binnen de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland. Voorts is decorandus diverse malen uitgezonden vanuit de voormalige Nederlandse Antillen naar Nederland in verband met de deskundigheidsbevordering aan organisaties die met de Antilliaanse doelgroep werkten in Nederland.

In 2009 is decorandus vanuit Curaçao naar Bonaire gegaan, waar hij in de functie van directeur bijdroeg aan de oprichting van de Stichting Verslavingszorg Bonaire. Dit is de voorloper van de in 2012 opgerichte Stichting Mental Health Caribbean (MHC). De stichting, waarbinnen betrokkene tot 1 november 2021 de functie eilandmanager/waarnemend directeur bekleedde, biedt geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van Caribisch Nederland. Decorandus heeft zich hard gemaakt voor het opzetten van goede zorg en behandeling van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast zette decorandus zich in voor het doorbreken van het taboe wat er heerst ten aanzien van verslaving en psychiatrische ziektebeelden. Hij organiseerde de samenwerkingsverbanden tussen de (ei)landen en de diverse instellingen. Decorandus wordt veel gevraagd voor advies, ook door organisaties op Aruba en Curaçao en hij wordt als voorbeeld gezien voor de andere (keten)partners. De inzet van decorandus heeft bijgedragen aan meer acceptatie en aan de verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten en verslaafden. Daarnaast heeft de inzet van decorandus er mede toe geleid dat MHC zich heeft kunnen ontwikkelen tot een professionele organisatie die midden in de samenleving staat.

Decorandus zet zich ook in voor de bestrijding van armoede. Hij vraagt aandacht voor deze problemen, deelt voedsel en levensbehoeften uit en komt op voor de belangen van ongedocumenteerden en slachtoffers van huiselijk geweld. De passie van decorandus is om in de gemeenschap van Bonaire te investeren zodat Bonaire kan groeien. Zijn tomeloze inzet voor de minder bedeelden is admirabel. Hij maakt zich zorgen voor hen en continue tracht hij naar oplossingen te vinden om armoede te minimaliseren op Bonaire. Buiten zijn werktijden is decorandus te vinden tussen de jongeren en de verslaafden om hen eten te brengen, aandacht aan hen te besteden of hen te coachen en te motiveren. Betrokkene is ook actief op sportgebied als o.a. bestuurslid, vrijwilliger bij voetbalvereniging en trainer/coach van verschillende jeugdteams. Daarnaast helpt hij de jongeren tevens om op het rechte pad te blijven en hun talenten niet alleen op het voetbal te richten. Decorandus zet zich in voor diverse maatschappelijke nevenactiviteiten, die ten goede komen aan de samenleving. Decorandus heeft een positieve inzet en is continue een voorbeeldrol in de gemeenschap van Bonaire.

Decorandus heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en professionalisering van de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg in Caribisch Nederland. Er kan gesproken worden van persoonlijke bijzondere verdiensten in en gerelateerd aan de hoofdfunctie.

Decorandus kan worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”, “iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben”.

Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, benoemt Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander hierbij de heer Marcelino Mauricio tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

