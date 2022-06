HAK’E CURACAO SUMMER FESTIVAL

Dia 1 & 2 di Juli na Hak’e Arena (Banda di Curacao Airport)

Un Festival di nivel internashonal ku diferente artista di Reino Hulandes

Willemstad: Estreno Mas Pikete huntu ku e organisashon di Hak’e a lansa ofisialmente nan temporada di karnaval pa 2023.

Dia 1 & 2 di juli proksimo lo tuma luga e prome edishon di “Hak’E Curacao Summer Festival”. Un festival ku ta pinta di bira un espektakulo riba nivel internashonal ku partisipashon di diferente artista I agrupashonal musikal di reino hulandes. Di e forma aki e grupo di karnaval Estreno Mas Pikete ta kuminsa ku su kampana di “fundraising” pa por partisipa den karnaval 2023.

Despues di mas ku 2 ana porfin nos por kuminsa atrobe (Kim di EMP ta splika). Nos miembro nan no por mas I nan kurpa ta hinka pa por marcha atrobe. Pa por komplase nan I tambe kuminsa sinti e ambiente di karnaval nos a aserka nos amigunan di Hak’e pa asina nos por a organisa un festival den zomer aki. Esaki a resulta den e prome edishon di un festival denomina komo 1DK (One Dutch Kingdom) kaminda e publiko lo sinti e euphoria di un “Summer Festival”.

HCSF NO ta un Jump In sino e ta un festival kaminda artistanan manera JEON, EMPHREM J, BOECHI, ATANIRO, NELLO kombina ku dj nan manera RO-1 I JAYSTAXX huntu ku nan mc CHRIS STRICK I DON-T I tambe agrupashonan musical manera GENTZ,ICONS,NO GAME, BULERIA, ONE, QSIGN I GIO lo ta riba ensenario. Un total di 14 diferente presentashon durante 2 dia riba 2 tarima sumamente impreshonante.

Djabierne 01 di July 2022: EMPHREM J-JEON-ICONS-BOECHI-RO-1 I CHRIS STRICK-NO GAME-

BULERIA

Djasabra 02 d July 2022: GENTZ-QSIGN-ATANIRO-ONE-NELLO-JAYSTAXX I DON-T-GIO

Early birds tickets Naf.70,00 pa dia I Naf. 130,00 pa package. (Solamente obtenibel serka miembronan di Estreno Mas Pikete)

“Hak’e Curacao Summer festival” lo tuma luga na un sitio nobo ku lo keda dilanti di Grot di Hato. Nos ta sumamente ansioso pa por kuminsa ku konstrukshon di e tereno aki pa e prome edishon di HCSF. Lo ta un festival karga ku ambiente I artistanan lokal, kombina ku entrenimento di kuminda diferente “specialty bars”I tambe pa prome biaha Hak’e lo ofrese un area di VIP. Esaki lo ta unu kaminda abo komo bishitante lo hanja un eksperensia for or abo kumpra bo ticket te ora bo bai kas. (segun Manchi Harms di Hak’e)

Pa por garantisa ku kada persona ku kumpra nan kaarchi ta gosa di e espektakulo musical aki I tambe pa motibunan di seguridat nos a disidi di bende solamente 3500 kaarchi pa dia. Ta nifika ku bo no por warda te na ultimo ora pa kumpra bo kaarchi.

Ta un honor pa nos por tin asina tantu artista local den un produkshon di alta nivel pa asina duna e fanatiko un aktividat sumamente kayente durante e fin di siman di selebrashon di Dia di Bandera di Korsou. Hak’e Curcacao Summer Festival un festival ku nos artista nan di Reino Hulandes selebrando ku nos dushi hendenan den un ambiente sin duda eskpektakular.

Sigi bo medio di komunikashon faborito pa bo keda na altura di tur desaroyo di “Hak’e Curacao Summer Festival”. Sigi nos tambe via di nos plataforma di Facebook I Instagram.

Tur esaki ta possible pa via di:

YDK-CHANGES, NAGICO, VOLKSWAGEN, DISTRIBER, CTB, PAGAFASIL, ROMTAMBU, MASSIVE I EMP

Hak’e Curacao Summer Festival

1 & 2 di Juli 2022

Hak’E Arena – Dilanti di Grot di Hato

Tijd: 21:00 pa 03:00

Line-up djabierne 1 di juli:

JEON

EMPHREM J

ICONS

BULERIA

RO-1/MC CHRIS STRICK

NO GAME

BOECHI

Line-up djasabra 02 di juli:

GENTZ

ATANIRO

QSIGN

ONE

GIO

JAYSTAXX/ DON-T

NELLO

Punto nan di kontakto:

Kimberly Gairo: 5299419

Quincy Sintiago: 6997220



