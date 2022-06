Kamer debatteert over werkwijze van de NCTV

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 2 juni over de werkwijze van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid (J&V) komt hiervoor naar de Kamer. Het plenaire debat is vanaf 14.30 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Aanleiding

Aanleiding voor het debat is onder meer de berichtgeving in NRC dat analisten van de NCTV schadelijke fouten maken in dreigingsanalyses en onrechtmatig persoonsgegevens van Nederlandse burgers opslaan. Hierover vond op 15 juni 2021 al een debat plaats in de Tweede Kamer met toenmalig demissionair minister Ferd Grapperhaus.

Wob-verzoek

NRC vroeg via de Wet openbaarheid bestuur (Wob) honderden NCTV-documenten op. Deze documenten wijzen erop dat de NCTV onrechtmatig handelde bij het jarenlang verzamelen, opslaan en analyseren van privacygevoelige informatie over burgers, aldus de krant. Minister Grapperhaus ontkende destijds dat de NCTV de wet overtrad. Volgens NRC blijkt uit de documenten dat Grapperhaus hierover niet de waarheid sprak en dat dit bij het ministerie J&V bekend was. Kamerleden gaan hierover in debat met Dilan Yeşilgöz-Zegerius, de huidige minister van J&V.

Share on: WhatsApp