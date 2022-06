Mohammed Mohandis (PvdA) beëdigd

Mohammed Mohandis is beëdigd als Kamerlid voor de PvdA. Hij is de opvolger van Lilianne Ploumen, die stopte als Kamerlid.

Kamerlid

De Tweede Kamer is bekend terrein voor Mohandis. Van 20 september 2012 tot 23 maart 2017 zat hij al in de Kamer voor de PvdA. In die periode was hij onder meer woordvoerder hoger onderwijs, lerarenbeleid, wetenschap en media. Daarna was hij senior-adviseur public affairs bij onderwijsinstelling mboRijnland en fractievoorzitter van de PvdA in Gouda. Hij is de opvolger van Lilianne Ploumen, van wie de Kamer op 21 april 2022 afscheid nam. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 stond hij op plek 11 op de kandidatenlijst.

Lokale politiek

Mohandis begon zijn carriére in de lokale politiek. Hij werd in Gouda lid van de Jonge Socialisten, de jongerenvereniging van de PvdA. Op zijn twintigste zat hij voor de PvdA in de gemeenteraad. In 2009 werd hij landelijk voorzitter van de Jonge Socialisten en in 2010 stond hij voor het eerst op de landelijke PvdA-kandidatenlijst.

