Prome Minister Evelyn Wever-Croes: CIERE DI FRONTERA CU VENEZUELA TA WORDO PROLONGA CU 6 SIMAN

Dia 8 di juni e prolongacion ta drenta na efecto.

Gobierno di Aruba ta anunica cu frontera entre Venezuela y Aruba ta keda cera pa 6 siman mas. E ciere cu Venezuela ta wordo prolonga regularmente a base di un decreto desde 2019 momento cu Venezuela unilateralmente a cera frontera.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce cu Gobierno di Aruba a dicidi di prolonga ciere di frontera cu 6 siman mas pa motibo cu no ta kere cu ta prudente awo pa habri e fronteranan. Aruba ainda no a recupera di e efectonan hopi devastador di Covid 19. Hopi ciudadano no a yega na e nivil di nan entrada prome cu Covid. Esaki ta un motibo pa cua a dicidi di mantene e fronteranan cera mirando tambe cu den pasado, debi cu e fronteranan tawata habri, hopi Venezolano a drenta nos pais y no a bay mas.

Sinembargo, Gobierno di Aruba ta contemplando si pa habri e frontera maritimo pero bou condicionnan hopi estricto. Entre otro, solamente cierto material so por wordo transporta for di Venezuela pa Aruba. Condicionnan cu lo wordo anuncia pa asina tanto autoridadnan Venezolano y Arubano por controla prome cu e barco sali y yega. Un barco cu viola e condicionnan aki, entre otro si trece productonan cu no ta permiti of trece personanan sin status legal na Aruba, ta wordo prohibi pa drenta wafnan di Aruba.

Prome Minister a duna di conoce cu e condicionnan aki ya a wordo negocia den pasado. Gobierno di Aruba ta purbando pa haya e Gobierno di Venezuela na mesa pa yega na e palabracionnan aki pa mira cu sikiera por yega na habri pa transporte maritimo. Di e manera aki por importa productonan na prijsnan mas abou for di Venezuela bou di e condicionnan estricto.

Autoridadnan Venezolano, lamentablemente, Prome Minister a indica, no ta mustra mucho interes pa e topico aki. “Di parti di Aruba, nos lo sigui haci nos esfuerso maximo pa e apertura maritimo pa solamente importacion di productonan por bira posibel pa awo”.

Prome Minister a indica cu den un fase mas adelanta, lo sigui evalua e momento oportuno pa habri frontera pa buelonan directo entre Aruba y Venezuela. Na e momentonan aki, buelonan pa Venezuela por wordo realisa via otro paisnan entre otro Panama, Republica Dominicana y Colombia. Tambe, den Reino Hulandes tin e exigencia di visa pa ciudadanonan Venezolano drenta Aruba.

