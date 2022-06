Trabou pa Kòrsou a kuminsá traha fundeshi pa goberná i industrialisá agrikultura

Fundashon SOLTUNA ta kontra desaroyo di agrikultura. Mester di transformashon purá.

Parlamentario pa Partido Trabou pa Kòrsou Rennox Calmes ta pone énfasis ku durante di kampaña, un di e punto orgániko tabata pa industrialisá agrikultura i krio di bestia. Dos siman pasá kolega di Trabou pa Kòrsou, RINES MARTINA a bolbe amplia riba esaki. Pues TPK ta mobilisando for di awor i no ta warda te dia ku TPK sinta den gobièrnu. Un di e fundashonnan ku ta wòrdu supsidiá dor di gobièrnu i ku mester kumpli pa desaroyá agrikultura ta SOLTUNA.

Trabou pa Kòrsou a bin konstatá ku tin irregularidat ta tuma lugá den Soltuna. A bin konstatá ku un direktora den su funshon tabata risibí i hasi pago di Soltuna riba su kuenta privá. Na momentu ku a konfront’e ku esaki, e a hasi kambio i kuminsa hasi tur kos bèk riba e kuenta di e fundashon Soltuna. TPK tin tur dokumentashon i prueba di esaki den su poder. Relashoná ku e irregularidat aki, TPK a tuma e pasonan nesesario pa investigashon determiná kiko eksaktamente tabata tuma lugá. Banda di esaki Soltuna ta hiba un maneho kontra di desaroyo di agrikultura. Ta nenga di firma ku hóbennan agrikultor ku lo tuma nan fruta i berduranan i bende nan. For di aña 1992 Soltuna ta primintí di sera burakunan den e wayanan. Te ku santu dia di awe esaki a keda meskos. SOLTUNA tin 44 hektaria pa plantashon, di kual 11 hektaria so ta wòrdu uzá. E sobrá 33 ta mondi. E agrikultornan no mag di bora pos i hasi nada otro pa yega na awa, pero Soltuna no ta sòru pa esaki. Un direktiva ku mes un hendenan sintá na kabes pa 35 aña, ta lógiko ku no tin transformashon ni inovashon. Ta lógiko ku di e forma aki agrikultura no por krese na Kòrsou.

Parlamentario Calmes ta pone énfasis. TPK no ta warda te ora TPK drenta gobièrnu pa kuminsa ehekutá. Nos ta prepará nos fundeshi for di awor.

