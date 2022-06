Philip Morris Dom. ta presentá edishon limitá di e aparato IQOS, ku ta selebrá diversidat.

Ta trata di IQOS 3 DUO We Edishon, un presentashon limitá di IQOS, ku ta selebrá e balornan di e diversidat i e outentisidat di e komunidat di usuarionan di IQOS.

Philip Morris ta presentá na Repúblika Dominikana e IQOS 3 DUO We Edition, un edishon limitá di e aparato di tabako kentá IQOS, ku ta selebrá e diversidat i e balornan di e marka. Ta trata di un presentashon speshal ku ta simbolisá e beyesa di e diversidat, e individualidat i e outentisidat ku ta definí e usuarionan di IQOS, un komunidat inclusiva.

Ali Raza, gerente general di Philip Morris pa Karibe, ta splika ku,“Philip Morris ya pa hopi aña tin un kompromiso ku diversidat i awe, mas ku nunka, nos ta mantené e kompromiso aki. Nos ta kere ku ta mediante diversidat, nos ta generá ideanan tremendo. Nos ta papia di diversidat di género, generashon, pensamentu, kultura i eksperensianan di pasado”.

E presentashon di IQOS 3 DUO ta bin den e koló karakterístika turkesa, i na banda ku detayenan di diferente koló ku ta representá e beyesa di e diversidat. Simultaniamente a lansa e IQOS 3 DUO WE Edition riba vários merkado den Karibe i Sentro Amérika, entre otro Guatemala, Kòrsou i Repúblika Dominikana. E lansamentu aki ta bai kompañá ku kontenidonan speshal tokante e balornan di e komunidat IQOS, dividí entre e plataforma i retnan di e marka.

IQOS ta un aparato elektróniko ku ta kenta tabako, produsí i komersialisá pa Philip Morris International. Ta trata di un sistema sientifikamente fundamentá komo mihó alternativa pa sigaria, ya ku e ta kenta e tabako en bes di kim’é, eliminando di e forma aki e huma, e prinsipal kousa di e dañonan provoká pa e ‘tabaquismo’. Den luna di mart ku a pasa, e Atministrashon di Droga i Medikamento (FDA) di Estádos Unídos a emití un órden di komersialisashon di IQOS 3 komo un produkto di tabako di riesgo modifiká (MRTP). E desishon ei ta konfirmá ku IQOS 3 fundamentalmente ta diferente for di sigaria, paso si no tin kimamentu no tin huma, lo kual ta redusí e eksposishon na sustansianan tóksiko òf potensialmente tóksiko te ku un 95%.

Philip Morris Dom. introduceert een limited edition IQOS-apparaat om diversiteit te vieren

Het gaat om de IQOS 3 DUO We Edition, een limited edition van IQOS waarmee waarden van de IQOS gebruikersgemeenschap worden gevierd zoals diversiteit en authenticiteit.

In de Dominicaanse Republiek introduceert Philip Morris de IQOS 3 DUO We Edition die diversiteit en de waarden van het merk viert. Het is een limited edition van het IQOS-apparaat waarmee tabak wordt verwarmd, een bijzondere uitvoering die symbool staat voor de schoonheid van diversiteit, individualiteit en authenticiteit, de waarden die de inclusieve gemeenschap van IQOS-gebruikers kenmerken.

‘Philip Morris maakt zich al jaren hard voor diversiteit en op dit moment zetten we ons daar nóg meer voor in. We zijn van mening dat we juist dankzij diversiteit geweldige ideeën bedenken, veel meer dan wanneer we allemaal hetzelfde zouden zijn. En dan bedoelen we diversiteit in geslacht, generaties, denken, cultuur en vroegere ervaringen,’ aldus Ali Raza, algemeen directeur Philip Morris in de Caribisch gebied.

Deze versie van de IQOS 3 DUO is turquoise van kleur en op de zijkant staan kleurige details die de schoonheid van diversiteit uitdragen. De IQOS 3 DUO WE Edition wordt gelijktijdig gelanceerd op meerdere Caribische en Centraal-Amerikaanse markten, waaronder Guatemala, Curaçao en de Dominicaanse Republiek. De lancering gaat gepaard met speciale content over de waarden van de IQOS-gemeenschap en wordt verspreid via de platforms en de social media van het merk.

IQOS is een elektronisch apparaat om tabak te verwarmen dat door Philip Morris International wordt geproduceerd en vermarkt. Het gaat om een wetenschappelijk onderzocht systeem als beter alternatief voor sigaretten, waarmee tabak wordt verwarmd en niet verbrand. Daardoor ontstaat er geen rook, de belangrijkste oorzaak van de door roken veroorzaakte schade. Maart jongstleden heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) besloten dat de IQOS 3 op de markt mag worden gebracht als tabaksproduct met een beperkt risico (Modified Risk Tobacco Product, MRTP). Dit besluit bevestigt dat IQOS 3 fundamenteel verschilt van sigaretten omdat er geen verbranding plaatsvindt en dus geen rook ontstaat, waardoor de blootstelling aan (potentieel) giftige stoffen met 95% wordt verlaagd.

