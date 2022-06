Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Noticia cu a bay rond fin di siman tocante un compania lo haya tur contract di lease auto no ta berdad: GOBIERNO DI ARUBA NO POR KIBRA NINGUN CONTRACT DI LEASE ZOMAAR Y TUR LEASEMENTO TA BAY SEGUN PROCEDURA

Den fin di siman cu a pasa, tawata tin algun ‘voice messages’ y mensahenan cu tabata circula rond tanto den Whatsapp como Facebook. Prome Minister Evelyn Wever-Croes durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta, a reacciona riba esaki indicando cu e informacion cu a pasa rond ta falso y tabata mas bien pa purba crea panico.

E mensahenan en cuestion ta bisa cu Gobierno ta bay kibra tur contract di lease existente pa manda tur na un solo compania. Esaki, Prome Minister ta enfatisa, no ta berdad. E mensahe ta sigui cu menasa cu ta bay informa Hulanda. “Nan ta bisa cu tur leasemento di auto ta bay pa e mesun compania caminda pa casualidad mi casa a cuminsa traha algun dia pasa. Esaki tampoco ta berdad”, Prome Minister a enfatisa.

Prome Minister a accentua cu Gobierno di Aruba no por kibra ningun contract di lease zomaar dunando ehempel di su propio experencia di tempo cu el a bira Minister President di Aruba y a tuma over Ministerio di señor Mike Eman. Prome Minister a encontra 4 auto geleased pa e ministerio aki. “Mi a bisa nan cu mi no mester di cuatro auto. Dos nos mester, un ta pa mi cumpli cu e ceremonianan protocolario of camindanan cu mi mester ta na un forma representativo y otro pa e persona cu mester hiba nos post tur caminda”.

Prome Minister a indica tambe cu un di e autonan, un pick up, tabata tin un sticker grandi di AVP cu ta bisa “vota Mike’ riba dje den propiedad di Cocolishi ainda. Esaki, ta un pick up cu señor Eman lo tabata uza pa campana personal cual tambe sigur ta contra etica di bon gobernacion.

Prome Minister a purba di kita dos auto di su presupuesto pero no tabata por pasobra no por a kibra e contract y a pasa e contract over pa otro departamento cu tabata tin mester di nan cu urgencia. “E compania a cambia e auto pero e lease contract a sigui pasobra no por kibra contractnan di lease zomaar”.

Prome Minister a splica e procedura cu mester sigui ora ta trata di lease cu ta vence of autonan nobo cu mester wordo geleased. No por dicidi cu ta manda tur cos pa un compania. Tin un procedura cu ta wordo aplica aworakinan y lo sigui wordo aplica. E procedura ta cu depende di e balor, ta busca dos of tres oferta y a base di esaki ta haci escogencia.

Den e mensahenan cu a wordo manda rond, nan ta bisa tambe cu ta autonan di Polis, Guarda nos Costa, entre otro, ta esunnan cu ta bay na un solo compania. Esaki tampoco ta berdad. Ora un departamento tin mester di un auto tin un par di regla cu nan mester sigui. Pa cuminsa, mester keda den e presupuesto aproba. Mester busca dos of tres oferta y esun miho y mas barata ta wordo scogi. Tin diferente instancia ta controla e procedura aki manera Directie Financien, Algemene Rekenkamer, hasta Parlamento cu ultimo a pidi tur e listanan di autononan, y CFT tambe ta controla.

“Pues esaki ta noticia falso dirigi riba bruhamento di tera. Esaki ta ora oponentenan no tin argumento pa hiba un debate riba dje. Tur e mensahenan aki tabata en torno alrededor di mi casa cu despues di mas di un aña y mei a haya un trabou den sector priva y no ta wordo paga door di Gobierno. Si e lo a haya un trabou den Gobierno, mi ta sigur cu lo a bin critica, awor ta sector priva, tambe tin critica.

Mi ta puntra mi mes, a caso casa di un politico no tin derecho di traha pa mantene su famia? Un casa di un politico mester keda na cas sin traha y no por mantene su famia? Mi ta kere cu aki na Aruba nos mester cuminsa madura riba cierto debatenan y tematicanan”, Prome Minister a expresa.

Prome Minister a remarca cu saki ta un noticia falso cu ta dirigi pa bruha tera, pa trece discordia y crea rabia. Asina aki, nos no ta yuda nos pais bay padilanti. “Mi ta kere nos tin hopi reto nos dilanti, nos pais no a sali di e pandemia ainda. Ban purba den e tempo nos dilanti pa identifica e temanan en comun cu nos tin cu otro pa nos traha hunto pa hiba e pais aki padilanti. Ohala nos por logra esaki sin tanto polarisacion, sin tanto antagonismo. Mi ta spera cu e noticia falso aki awor cu mi a aclarea, por keda pa pasado tambe y nos por enfoca pa traha hunto pa hiba Aruba padilanti”, Prome Minister a termina bisando.

