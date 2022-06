NOS SELEKSHON TA KLA PA ENFRENTÁ CANADA DURANTE NOS TERSER ENKUENTRO DI CONCACAF NATIONS LEAGUE PA E AÑA AKI!

Despues di nos partido kontra Honduras, nos selekshon a sali Honduras, biaha via Merka siguí pa Canada kaminda nan a yega awe durante dia pa kontinuá ku e preparashonnan pa nos terser i último partido di CONCACAF Nations League pa e aña aki.

For di algun dia kaba nos a komprondé ku no ta tur nos hungadónan por drenta Canada mirando ku no ta tur hende a bakuná i Canada ta eksihí ku tur bishitante di nan pais mester ta bakuná. Mes ora nos staf tékniko a buska 5 refuerso pa remplasá e hungadónan ku no por drenta Canada i a opta pa 4 hungadó áktivo den Liga MCB Promé Divishon den persona di; Rudrick Pop (Inter Willemstad), Danel Rosa (Jong Holland), Bryan Anastatia (Jong Holland) i Jurensley Martina (Jong Holland) huntu ku e hungadó Juruël Bernadina di Hulanda pa djòin nos selekshon.

Sr. Ramiro Griffith, huntu ku e grupo di 4 refuerso di Kòrsou a topa nos di 5 refuerso Juruël Bernadina, ku tambe ta forma parti di nos selekshon U-20, pa huntu sigui pa Vancouver, Canada.

Aktualmente nos hungadónan tur ta na Canada i ta sigui ku e preparashonnan pa nos partido di mañan 9 di yüni 2022 kontra Canada ku lo tuma lugá 10:30 pm (ora di Kòrsou) den Stadion Bc Place.

FFK ta deseá nos selekshon tur kos bon pa mañan!

Pa medio di e mail aki FFK ta notifiká bo ku e wega di djabièrnè awor di Liga MCB Promé Divishon a wòrdu kanselá.

Stadion Dia Fecha Wega # Orario Team di kas v/s Bishitante S.E.H. Djabierne 10-Jun-2022 14 20:00 Jong Holland v/s Centro Dominguito

I ta wòrdu reprogramá e próksimo djaráson kual ta:

Stadion Dia Fecha Wega # Orario Team di kas v/s Bishitante R.J.F. Djarason 22-Jun-2022 14 20:00 Jong Holland v/s Centro Dominguito

