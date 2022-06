Hóbennan di “ Sociaal Vormings Traject (SVT)” ta risibí nan barèt na Kazèrne di Marina Suffisant

E hóbennan ku a partisipá na “Sociaal Vormings Traject (SVT)” “Un Komienso Nobo” na Kazèrne di Marina Suffisant a risibí nan barèt. E grupo di hóbennan aki, bou di guia di Defensa a kuminsá riba dia 1 di Mart ku promé fase di e estudio. Durante un periodo di kuater luna nan a siña den un forma militar norma i balornan tal komo disiplina, rèspèt propio, struktura, resistensia, konfiansa i sentido di responsabilidat.

Un grupo di hóben riba djaweps 9 di yüni 2022 por a risibí nan barèt ku nan a meresé huntu ku nan sertifikado durante un seremonia kòrtiku ku tur e partidonan envolví. Presente tabata entre otro Minister Presidènt Pisas i e Komandante di Forsanan Naval den Region Karibe, General di Brigada di Marinier Frank Boots.

Siguiente Fase

E promé grupo di hóbennan lo start mes ora ku e segundo fase, e trayekto di aprendisahe (Leerwerktraject (LWT), bou di guia di e organisashon ehekutivo Fundituut. Durante e fase aki e hóbennan ta kontinuá ku nan preparashon pa un funshon ku ta pas pa nan riba e merkado laboral, di akuerdo ku nan kapasidatnan. Ku e dos fasenan aki Gobièrnu di Kòrsou huntu ku Defensa ta brinda perspektiva pa futuro na e hóbennan aki.

Realisashon di e Koperashon

E proyekto aki ta keda realisá den e kuadro di palabrashonnan entre Kòrsou i Hulanda, rondó di reformanan den e ‘Landspakket’. E reforma aki ta inkluí bou di e tema ‘H18’ i ta ser designá komo Programa di Formashon Sosial/‘Sociaal Vormings Traject’. Ministerio di Hustisia, Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar (SOAW), Ministerio di Edukashon, Siensia, Kultura i Deporte (OWCS) i Ministerio di Defensa, tur ta partner den e proyekto aki.

Ougùstùs ku ta bini un SVT nobo ta bai kuminsá. Ainda tin espasio pa esnan interesá. Bo tin entre 18 i 24 aña, bo por manda un mensahe pa mas informashon na unkomiensonobo2022@gmail.com òf via WhatsApp na +5999 526 7369.

Jongeren Sociaal Vormings Traject (SVT) ontvangen baret op Marinekazerne Suffisant

De jongeren die deelnemen aan het Sociaal Vormings Traject (SVT) “Un Komienso Nobo” op Marinekazerne Suffisant hebben hun baret in ontvangst mogen nemen. Deze groep jongeren is onder leiding van Defensie op 1 maart eerder dit jaar gestart met de eerste fase van de opleiding. In een periode van vier maanden hebben zij op militaire wijze normen en waarden aangeleerd als discipline, zelfrespect, structuur, weerbaarheid, vertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef.

De groep jongeren mochten op donderdag 9 juni 2022 hun wel verdiende baret en certificaat middels een korte ceremonie met alle betrokken partijen in ontvangst nemen. Aanwezig waren onder andere minister-president Pisas en de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, Brigadegeneraal der mariniers Frank Boots.

Volgende fase

De eerste groep jongeren zullen aansluitend starten met de tweede fase, het leerwerktraject (LWT), onder begeleiding van de uitvoeringsorganisatie Fundituut. In deze fase worden de jongeren verder voorbereid op een passende functie op de arbeidsmarkt in overeenstemming met hun capaciteiten. Met deze twee fases biedt de overheid van Curaçao samen met Defensie toekomstperspectief aan deze jongeren.

Totstandkoming samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van afspraken tussen Curaçao en Nederland rondom de hervormingen in het Landspakket. Deze hervorming is opgenomen onder thema ‘H18’ en aangemerkt als ‘Sociaal Vormings Traject’. Het Ministerie van Justitie, Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW), Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en Ministerie van Defensie zijn allen partners in dit project.

Aankomende augustus start er een nieuwe SVT-opleiding. Er is nog plek voor geïnteresseerden. Ben je tussen 18 en 24 jaar, dan kan je voor meer informatie een bericht te sturen naar unkomiensonobo2022@gmail.com of per WhatsApp naar +5999 526 7369.

