Aktualisashon Visitor Entry Tax

E Visitor Entry Tax, o sea Boneiru su impuesto di turista, ta drenta na vigor dia 1 di yüli.

Tur bishitante di 13 aña bai ariba, ku no ta biba na Boneiru, tin ku paga 75 US dòler. Bishitantenan di 12 aña i mas chikitu i residentenan di e anterior Antia Hulandes ta paga 10 US dòler pa kada bishita. Habitantenan di Boneiru, ku tin un sédula bálido, no tin mester di paga e Visitor Entry Tax.

E impuesto pa turista ku un struktura nobo i ku ta drenta na vigor entrante 1 di yüli 2022 no ta un impuesto nobo, pero lo bai remplasá e impuesto di estadia (roomtax) i e impuesto riba hürmentu di outo (cartax).

Bishitantenan di Boneiru por paga e impuesto aki online promé ku nan biahe. Esaki por for di fin di yüni via e wepsait bonaireisland.com

E bishitante por paga e Visitor Entry Tax na yegada na aeropuerto tambe.

Ta informá tur hende

Tourism Corporation Bonaire (TCB) i Entidat Públiko Boneiru ta hasiendo e preparashonnan pa e implementashon.

TCB a plania un promé seshon di informashon riba djabièrnè 17 di yüni, pa kua entretantu a invitá e partidonan enbolbí den sektor di turismo di Boneiru via email. Durante e mainta akí ta bai duna entre otro informashon tokante e proseso na aeropuerto, kon lo informá bishitantenan i operadónan di ‘tour’ adelantá i na unda dentro di poko por haña tur informashon.

Diputado Hennyson Thielman ta duna di konosé: ‘Na aeropuerto e bishitante di Boneiru lo topa tambe ku un situashon nobo i lo tin adaptashon, di manera ku kada bishitante di nos isla ta paga e Visitor Entry Tax promé ku e drenta Boneiru’.

Durante e simannan binidero lo komuniká en ekstenso tokante e Visitor Entry Tax. I tantu Entidat Públiko Boneiru komo TCB lo kompartí informashon tokante e Visitor Entry Tax entre otro via radio, korant i medionan sosial. Tur esaki pa ta mas mihó posibel prepará riba e implementashon dia 1 di yüli 2022.

Bo ke sa mas tokante e Visitor Entry Tax for di awor akí kaba? E ora ei yama TCB na number di telefòn 717 8322 òf manda un email na marketing@tourismbonaire.com

Esaki ta un komunikado pa prensa di Entidat Públiko Boneiru den kolaborashon ku Tourism Corporation Bonaire.