Minister Geoffrey Wever inaugureert de training “BeYourOwnBoss” in San Nicolas

Dinsdag 7 juni 2022, heeft de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever, de kick-off van de opleiding voor jongeren “BeYourOwnBoss” in San Nicolas geïnaugureerd. Zowel in San Nicolas als in Oranjestad is een groep gestart met deze opleiding. Dit educatief programma is een samenwerking tussen Qredits Aruba en het Ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling. Het doel van het programma “BeYourOwnBoss” is om mensen met ondernemingsgeest toe te rusten met noodzakelijke kennis en vaardigheden voor de ondernemingswereld.

Minister Wever is heel blij met het programma “BeYourOwnBoss” welke entrepreneurship op Aruba stimuleert op een aantrekkelijke, praktische en innovatieve wijze. Na beëdiging als Minister, was het verzoek van Qredits Aruba voor samenwerking en financiële contributie voor de educatieve programma’s zoals “BeYourOwnBoss” en “Small Business Academy” en een ondersteuningsprogramma voor verlaagde rente voor kleine bedrijven, één van de eerste projecten van Minister Wever. Minister Wever gelooft in het stimuleren van de economie van Aruba, stimuleren van entrepreneurship en investeren in onze jongeren. Hierdoor heeft Minister Wever een financiële bijdrage verleend aan Qredits Aruba om te ondersteunen in de financiering en uitvoering van dit noodzakelijke programma voor onze jongeren met ambitie voor ondernemerschap en om de prijs voor deelname aan het programma aantrekkelijker te maken.

De training is begonnen op 7 juni 2022 en eindigt op 28 juli 2022. In de loop van 8 weken zullen de trainingen 2 keer per week gegeven worden van 6:30-9:00. Het educatief programma zal verschillende onderwerpen behandelen: the entrepreneur, the costumer, the business, the figures, mini case study en the pitch. Deelnemers zullen o.a. een “entrepreneurship portfolio” maken en zullen hun ideeën in de praktijk brengen door middel van een “pitching moment”. Een groot aantal mensen – totaal 94 – hebben zich opgegeven voor deelname aan de training. Omdat het maximum aantal deelnemers bereikt was, zullen de personen die nu niet hebben kunnen deelnemen aan de training, de opkomende training “BeYourOwnBoss” van augustus 2022 volgen.

“Ik ben heel blij met de interesse onder de deelnemers om zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de wereld van ondernemerschap. Dit programma helpt met het werken aan de attitude van een entrepreneur aan de hand van verschillende oefeningen. Ik wens de groep die de training in San Nicolas volgen en ook de groep die de training in Oranjestad volgen veel succes toe!” – Minister Geoffrey Wever.

Share on: WhatsApp