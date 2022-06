“E CHISPA DI WAN KU PEDU” lo tuma lugá djasabra 18 di yüni 2022

06/16/2022

Sekshon di Kultura Arte Literatura ‘SKAL’ ta invitá pueblo henter di Boneiru na su aktividat anual yamá É Chispa di Wan ku Pedu.

Sekshon di Kultura Arte Literatura ‘SKAL’ ta invitá pueblo henter di Boneiru na su aktividat anual yamá É Chispa di Wan ku Pedu. E Chispa di Wan ku Pedu 2022 ta tuma lugá djasabra 18 di yüni na parke Patun Saragoza na Antriol Pariba entre 6or pa 10or di anochi. Meta di e evento akí ta pa duna inisio na e periodo di San Juan i San Pedro, dos fiesta kultural ku ta tuma lugá 24 i 29 di yüni.

E Chispa di Wan ku Pedu e aña aki ta konta ku animashon musikal di Nel i su Grupo Krioyo, Grupo Méksiko huntu ku algun kantante invitá. E aña akí SKAL ta inová su selebrashon di Wan ku Pedo ku entrega di un flambeu na 5 persona ku ta kanta i toka ora ta selebrá dia di San Juan i San Pedro. Diputado di kultura Nina Den Heyer lo deklará e periodo di San Juan ku San Pedro 2022 habrí, esaki den forma simbóliko di sende e promé flambeu. Mas ku klaro tambe lo tin e demostrashon di e tan gustá bulamentu di kandela. Durante e aktividat aki di Chispa di Wan i Pedo lo graba live.

Selebrashonnan tradishonal

Segun tradishon den diferente bario aki na Boneiru, ta selebrá e fiestanan kultural San Juan i San Pedro riba dianan 24 i 29 di yüni, inisiando ya for di bispu di e dianan. Djaweps 23 di yüni tin selebrashon di San Juan den barionan Rincon, Nort Saliña, Antriol i Nikiboko ku Tera Cora. Djamars 28 di yüni den mesun barionan e selebrashon di San Pedu ta tuma lugá. SKAL ta konta ku e aña akí atrobe den tur bario e selebrashonnan di tantu San Juan komo San Pedro lo ta grandioso. Demostrando asina ku nos pueblo sa kon pa mantené bibu su fiestanan kultural i folklóriko.

“E CHISPA DI WAN KU PEDU” vindt plaats op zaterdag 18 juni 2022

16 juni 2022

De Sectie Cultuur, Kunst en Literatuur ‘SKAL’ nodigt alle inwoners van Bonaire uit voor haar jaarlijkse activiteit onder de naam ‘E Chispa di Wan ku Pedu’

De Sectie Cultuur, Kunst en Literatuur ‘SKAL’ nodigt alle inwoners van Bonaire uit voor haar jaarlijkse activiteit onder de naam ‘E Chispa di Wan ku Pedu’ (de overspringende vonk van Johannes en Petrus). De ‘Chispa di Wan ku Pedu 2022’ vindt plaats op zaterdag 18 juni in het Patun Saragoza-park in Antriol Pariba tussen 18.00 u. en 22.00 u. De bedoeling van dit evenement is om het startsein te geven voor de San Juan (de heilige Johannes) en San Pedro (de heilige Petrus) vieringen, twee culturele feesten die op 24 en 29 juni plaatsvinden.

De ‘Chispa di Wan ku Pedu’ kan dit jaar rekenen op de muzikale omlijsting van ‘Nel i su Grupo Krioyo’ en ‘Grupo Méksiko’ met optredens van enkele gastzangers. Dit jaar komt SKAL met een nieuwigheid bij het feest van ‘Wan ku Pedu’. Er worden fakkels uitgereikt aan 5 personen die zingen en muziek maken bij de San Juan en San Pedro vieringen. De cultuurgedeputeerde Nina den Heyer zal de San Juan en San Pedro periode voor geopend verklaren. Zij doet dit op symbolische wijze met het aansteken van de eerste fakkel. Natuurlijk is er ook een demonstratie van het zo geliefde over een brandstapel springen. Tijdens deze ‘Chispa di Wan i Pedu’ aktiviteit worden er live opnames gemaakt.

Traditionele vieringen

Volgens de traditie in de verschillende wijken van Bonaire, worden de culturele feesten van San Juan en San Pedro op 24 en 29 juni gevierd. De festiviteiten beginnen zelfs al een dag van tevoren. Op donderdag 23 juni gaan de San Juan vieringen van start in de wijken Rincon, Nort’i Saliña, Antriol, Nikiboko en Tera Kòrá. Op dinsdag 28 juni beginnen in dezelfde wijken de San Pedro vieringen. SKAL verwacht dat ook dit jaar weer de vieringen van zowel San Juan als San Pedro groots uitpakken. Op die manier laten onze mensen zien dat ze weten hoe onze culturele en folkloristische feesten levend gehouden moeten worden.

