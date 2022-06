Señora Omaira Lares Directora di DRH AMBTENAARNAN TIN TE CU 14 DI AUGUSTUS 2022 PA ENTREGA PETICION PA VUT

Diahuebs mainta durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes y Directora di Departamento di Recurso Humano (DRH) señora Omaira Lares a dun splicacion amplio riba e areglo di VUT cu diaranson ultimo 15 di juni a habri pa tur ambtenaar cu desea di aplica pa e areglo aki.

Señora Lares a duna splicacion mas detaya di tur loke ta encera VUT-regeling 2022. Por aplica te cu diadomingo 14 di augustus 2022 y e ultimo fecha pa por baha cu VUT ta 1 september 2023. Conforme ley, un ambtenaar tin dos luna di tempo, segun e temporada stipula, pa entrega e peticion. Cualkier ambtenaar cu tin deseo pa yena un formulario y/of ricibi informacion y splicacion di e posibilidad pa tuma VUT, por haci esaki via di vut@drh.gov.aw of por yama na 522-9999. Haciendo esaki, DRH por haci un cita cu esnan interesa, y duna cualkier informacion of calculacion cu e ambtenaar ta desea, prome cu un decision wordo tuma.

Algun informacion importante pa tene cu ne ta entre otro e maximo di 36 luna cu por haya e uitkering. E cantidad di luna cu un persona tin derecho riba dje ta bay segun e cantidad di luna cu un persona ta den servicio di Gobierno. Un otro punto importante pa tene cuenta cu ne, manera poni den ley, ta e periodo di ‘onafgebroken diensttijd’. Si un persona tuma BVVD y bay biba den exterior pa 3 aña y despues bin bek, esaki ta wordo conta cu a interumpi su periodo di servicio.

Unabes cu un persona bay cu VUT, e ta haya 90% di e suma di su ultimo salario mensual pa e prome 12 lunanan, sigui pa 80 % y despues 70%. Ademas tin algun toelage cu cada ambtenaar ta bin na remarke pe, depende di e trabou di e diferente ambtenaarnan cu ta determina si ta ricibi nan of no. Tambe si durante e periodo cu e ta cobrando VUT e persona fayece, e ta haya su ‘overlijdingsuitkering’ di ambtenaar hunto cu e 3 luna uitkering manera un ambtenaar activo lo haya. E ambtenaar inactivo no ta haya e dianan di vakantie, atv-dagen, overtime etc. pa motibo cu e no ta activo y no ta acumula esakinan.

Un aspecto hopi importante tambe ta e hecho cu den ley tambe tin e asina yama ‘terugkeer verbod’ den dienst, cual ta valido pa un periodo di 5 aña pa un persona cu tuma VUT. E organisacionan unda cu e persona no por bay traha ta wordo menciona den ley. E mag di traha den sector priva pero no na un entidad cu ta liga na Land Aruba.

Unbes cu un aplicacion drenta, e comision mester dicidi dentro di 4 siman despues di ricibi e peticion riba e peticion di VUT. Den caso di tardansa, e departamento lo percura pa manda un carta y informa e ambtenaar di e tardansa.

Por ultimo, DRH ta recomenda esnan cu ta desea di ricibi mas informacion tocante locual e ta bin na remarke pe, pa tuma contacto cu DRH pa e calculacionnan wordo haci den cada caso specifico.

