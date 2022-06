Debat over vreemdelingen- en asielbeleid

Kamerleden van de commissie Justitie en Veiligheid (J&V) gaan op woensdag 22 juni met staatssecretaris Eric van der Burg in gesprek over het vreemdelingen- en asielbeleid. Onderwerpen zoals de overvolle opvanglocaties en de opvang van Oekraïners staan op de agenda. Het gesprek is vanaf 10.00 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Opvanglocatie Harskamp

Opvang

Op de agenda staan verschillende onderwerpen die te maken hebben met het algemene vreemdelingen- en asielbeleid. Het debat zal hoofdzakelijk gaan over de asielzoekerscentra in ons land en de opvang van Oekraïners. Door de voortdurende oorlog in Oekraïne groeit het aantal ontheemden. Voor Oekraïense vluchtelingen is het noodrecht van toepassing. Zij worden apart opgevangen door gemeenten.

Voor mensen uit alle andere landen, de reguliere asielzoekers, geldt dit noodrecht niet. Voor deze groep mensen zijn er momenteel te weinig plekken. Gemeenten werken hard om voldoende opvangplekken en -locaties te realiseren, maar dit lukt nog niet. Dat resulteert in zorgwekkende situaties.

Zorgen

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd riepen de staatssecretaris van Asiel, Eric van der Burg, in een brandbrief op om in te grijpen. De zorgen gaan vooral om het aanmeldcentrum Ter Apel en noodopvanglocaties. Kinderen en jongeren krijgen geen goede gezondheidszorg, geen onderwijs en niet genoeg begeleiding. Door het beddentekort moeten sommige mensen op stoelen slapen. Kamerleden van de commissie J&V gaan over deze onderwerpen met de staatssecretaris in debat.

